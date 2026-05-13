Amenaza de bomba en un colegio generó alarma y congestión en Plaza Mitre
Las alarmas se encendieron en un contexto de violencia y preocupación por la convivencia en los establecimientos educativos.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La cantidad de vehículos que se encuentran congestionados en la zona de la Plaza Mitre tiene que ver con una amenaza de bomba en el Colegio Mariano Moreno, ubicado en Mitre y Gascón. Las fuerzas de seguridad trabajaron en el lugar minutos después del mediodía revisando la escuela.
A su vez, debido al estricto protocolo que se estableció tras la tragedia en Santa Fe, un móvil de Defensa Civil llegó como refuerzo de los patrulleros de la Policía que trabajaron en el lugar.
"Fue una sorpresa para todos", expresaron a 0223 desde la comunidad educativa, mientras chicos y chicas debieron salir junto con docentes a la calle y esperar a que se desarrollara el operativo.
Las clases quedaron suspendidas en el turno mañana (Mariano Moreno) y se prevé que comiencen demoradas por la tarde, turno que le corresponde al Colegio Manuel Belgrano en el mismo edificio.
En efecto, por la mañana concurren más de 900 alumnos al Mariano Moreno y por la tarde van más de 600 al Manuel Belgrano.
El director le dio aviso a los estudiantes, cerca de las 12 del mediodía, que había una amenaza de bomba y tenían que ser evacuados. Entonces, los alumnos fueron de manera organizada y cuidada hacia la Plaza Mitre, donde permanecieron hasta el regreso a sus casas. Cerca de las 14 se confirmó que se trató de una falsa alarma.
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