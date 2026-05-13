Amenaza de bomba en un colegio generó alarma y congestión en Plaza Mitre

Cortaron la calle en el Mariano Moreno y evacuaron alumnos. Foto 0223.

La cantidad de vehículos que se encuentran congestionados en la zona de la Plaza Mitre tiene que ver con una amenaza de bomba en el Colegio Mariano Moreno, ubicado en Mitre y Gascón. Las fuerzas de seguridad trabajaron en el lugar minutos después del mediodía revisando la escuela.

La policía revisando el colegio. Foto 0223.

El tránsito congestionado en la zona. Foto 0223.

A su vez, debido al estricto protocolo que se estableció tras la tragedia en Santa Fe, un móvil de Defensa Civil llegó como refuerzo de los patrulleros de la Policía que trabajaron en el lugar.

Defensa Civil trabajó sobre la amenaza de bomba. Foto 0223.

Los chicos dispersos en Mitre y Gascón. Foto 0223.

"Fue una sorpresa para todos", expresaron a 0223 desde la comunidad educativa, mientras chicos y chicas debieron salir junto con docentes a la calle y esperar a que se desarrollara el operativo.

Los alumnos, evacuados en Plaza Mitre. Foto 0223.

Las clases quedaron suspendidas en el turno mañana (Mariano Moreno) y se prevé que comiencen demoradas por la tarde, turno que le corresponde al Colegio Manuel Belgrano en el mismo edificio.

La imagen de los estudiantes evacuados. Foto 0223.

En efecto, por la mañana concurren más de 900 alumnos al Mariano Moreno y por la tarde van más de 600 al Manuel Belgrano.

El director le dio aviso a los estudiantes, cerca de las 12 del mediodía, que había una amenaza de bomba y tenían que ser evacuados. Entonces, los alumnos fueron de manera organizada y cuidada hacia la Plaza Mitre, donde permanecieron hasta el regreso a sus casas. Cerca de las 14 se confirmó que se trató de una falsa alarma.