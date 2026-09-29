Votó la Ley de Alcohol Cero, dio positivo y se fue del control en Pinamar: quién es Juan Pablo Allan

Juan Pablo Allan, director ejecutivo del Registro Nacional de Armas (Renar), dio positivo en un control de alcoholemia en Pinamar y se retiró del operativo antes de que terminara el procedimiento, pese a que en 2022 había votado a favor de la Ley de Alcohol Cero.

El funcionario nacional y dirigente de La Libertad Avanza registró 0,27 gramos de alcohol por litro de sangre durante un operativo de prevención y fiscalización vial realizado por agentes del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires.

Allan, ex senador provincial del PRO y actual director del Renar y concejal de La Libertad Avanza en La Plata, circulaba a bordo de un Toyota Yaris y no presentó una licencia de conducir física, por lo que el documento no pudo ser retenido en el lugar.

El concejal libertario Juan Pablo Allan dio positivo de alcoholemia en Pinamar

Cuando la legislación de Alcohol Cero fue sancionada en 2022, Allan integraba el bloque de Juntos en la Cámara Alta bonaerense y votó a favor de la norma, que prohíbe conducir cualquier tipo de vehículo con presencia de alcohol en sangre.

Durante el procedimiento, que quedó registrado por las cámaras corporales de los agentes, el personal inició las actuaciones correspondientes tras constatar el resultado positivo.

El Ministerio de Transporte bonaerense dispuso la inhabilitación preventiva para conducir tanto de Allan como de su esposa tras un operativo de alcoholemia.

Según consta en el acta, Allan arrojó resultado positivo en el test de alcoholemia. Su esposa declaró que iba a hacerse cargo de la conducción porque su marido había consumido alcohol, aunque dijo que le dolía la panza, y señaló: “Estábamos yendo al hospital”.

La mujer obtuvo resultado negativo en su test de alcoholemia y fue designada por los agentes para continuar conduciendo el vehículo. Sin embargo, mientras se avanzaba con las actuaciones para finalizar el procedimiento, Allan y su esposa se retiraron del operativo sin autorización y sin aguardar la conclusión del control.

Al retirarse, la licencia de conducir física de la mujer permanecía en poder de los agentes, por lo que abandonó el lugar al volante sin tener consigo el documento.

Como consecuencia de la infracción, la sanción aplicada contempla la suspensión de la licencia de conducir durante 90 días

La inhabilitación preventiva para ambos se fundó en que, en el caso de Allan, además del resultado positivo, se retiró antes de que concluyera el procedimiento; y en el caso de su esposa, en que se retiró luego de haber sido designada para conducir mientras todavía se desarrollaban las actuaciones.

La medida no constituye una sanción definitiva. Las actuaciones quedaron a disposición de la jueza interviniente, quien deberá determinar la sanción correspondiente, que podría establecer una inhabilitación para conducir de entre tres y seis meses.