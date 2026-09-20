Madrugada de descontrol: salió del boliche, escapó de un control de tránsito, chocó tres autos y volcó

Una persecución que comenzó durante la madrugada de este domingo terminó con un choque múltiple y vuelco en Mar del Plata. Un joven de 21 años que conducía un Chevrolet Corsa junto a un amigo había evadido un operativo de control y fue perseguido por la Policía hasta la zona de Irala entre Peralta Ramos y Florencio Sánchez.

El episodio comenzó cerca de las 3 de la madrugada, cuando el conductor no detuvo la marcha frente al control y emprendió la fuga. Los efectivos iniciaron un seguimiento que terminó cuando el vehículo circuló a contramano y chocó contra tres vehículos que estaban estacionados, uno de ellos un Toyota Corolla hacía apenas 20 minutos una pareja había descendido junto a su bebé, de apenas cuatro días de vida.

Tras la serie de impactos, el conductor del Corsa pudo salir por sus propios medios y caminar por el lugar. Sufrió golpes, aunque no necesitó ser trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Posteriormente se le practicó un test de alcoholemia que arrojó resultado positivo, por lo que quedó involucrado en las actuaciones iniciadas a partir de la persecución y el choque.

Así quedó el vehículo tras el choque múltiple y vuelco. Foto: gentileza @dronmardelplata

Su acompañante, en cambio, manifestó que no sentía las piernas y tuvo que ser asistido por los equipos de emergencia. Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) lo trasladó con traumatismos en la columna y una herida cortante en el brazo izquierdo.