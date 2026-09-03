Incumplió una exclusión del hogar y terminó en la cárcel

Un sujeto de 24 años que incumplió una medida judicial que lo excluía del hogar materno fue aprehendido por personal policial en el interior de la vivienda y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Fue personal del Comando de Patrullas Sur el que tras un llamado al 911 llegó vivienda ubicada en la zona de calle Fitte al 1800 donde la propietaria denunció que su hijo se encontraba nuevamente dentro del domicilio pese a la exclusión del hogar ordenada por el Juzgado de Familia N° 4.

Tras identificar al joven, los oficiales confirmaron que la medida de exclusión había sido efectivamente notificada y se encontraba vigente, por lo que hicieron efectiva su aprehensión.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría decimosexta, la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la formación de una causa por desobediencia y violación de domicilio y su alojamiento en Unidad Penal N° 44 de Batán.