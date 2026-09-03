El sistema de compra y acreditación de saldo de la tarjeta SUBE está experimentando fallas técnicas que afectan a los usuarios del transporte público. La información fue confirmada a través de las redes sociales oficiales, donde explicaron que estos problemas son ajenos a la gestión de SUBE.

La SUBE también registra fallas en Mar del Plata.

Los pasajeros han reportado que las máquinas ubicadas en estaciones no están acreditando correctamente las recargas, y que la aplicación móvil solo permite consultar el saldo disponible sin posibilitar nuevas cargas.

Esta situación genera preocupación para quienes dependen del transporte público para sus desplazamientos, incluso para quienes necesitan averiguar en las terminales si cuentan con el saldo suficiente.

Los usuarios no pueden hacer cargas ni utilizar el sistema Sube.

Ante esta contingencia, en muchos lugares no es posible abonar con tarjeta las cargas. En Mar del Plata (al igual que en el resto del país), los usuarios también han registrado inconvenientes en el sistema.

Desde las cuentas oficiales de SUBE indicaron: "Por inconvenientes técnicos ajenos a SUBE, la compra y acreditación de saldo puede presentar intermitencias en su funcionamiento". El servicio continúa trabajando para restablecer la normalidad a la brevedad.

Sin embargo, pasan las horas y el sistema parece no restablecerse. "Es imposible circular así, los choferes están con la mejor voluntad pero nada funciona en el sistema a nivel nacional", relcamó una usuaria en el centro, en diálogo con 0223.

"El inconveniente ya fue notificado y derivado al sector correspondiente. Estamos trabajando para solucionarlo a la brevedad", agregaron desde la cuenta oficial, en donde sugirieron a los usuarios "intentar nuevamente más tarde o en el transcurso del día".