Boleto universitario, comedor y bicicletas: cómo funcionarán este año los servicios de la Unmdp

A días del inicio del ciclo lectivo, la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) confirmó cómo funcionarán este año tres de los principales beneficios destinados a estudiantes: el comedor universitario, el boleto estudiantil y el programa de bicicletas en comodato.

“El contexto socioeconómico actual para las políticas de bienestar estudiantil es difícil y desafiante. Frente a esta realidad, desde la Unmdp estamos buscando permanentemente nuevas herramientas y realizando esfuerzos de gestión para garantizar la permanencia de los estudiantes en el sistema universitario”, explicó el secretario de Bienestar de la Comunidad Universitaria de la casa de altos estudios, Alejandro Arcamone.

En ese sentido, destacó en diálogo con Portal Universidad que buscarán sostener y fortalecer los principales dispositivos de acompañamiento, "que son los programas de becas y el comedor universitario", mediante "un gran esfuerzo institucional para mantener y mejorarlos".

Además, remarcó que iniciativas como el programa de bicicletas y el boleto estudiantil permiten abordar uno de los principales problemas que enfrentan muchos estudiantes: el transporte.

El boleto universitario

La inscripción al boleto estudiantil universitario comenzará el 10 de marzo y se realizará a través del sistema SIU Guaraní.

Aquellos que ya cuentan con este beneficio no deben volver a inscribirse.

Para acceder al beneficio, los estudiantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Tener una tarjeta SUBE registrada .

. Tener su domicilio a más de 2.000 metros de la unidad académica.

de la unidad académica. Haber aprobado al menos 3 materias finales durante el año anterior (excepto ingresantes).

(excepto ingresantes). Que al menos una de esas materias haya sido aprobada durante el segundo cuatrimestre de 2025 (excepto ingresantes).

de 2025 (excepto ingresantes). Si sos ingresante, haber finalizado el secundario sin materias adeudadas .

. No tener título universitario o terciario.

o terciario. No recibir otro subsidio para transporte.

para transporte. Quienes ya cuentan con el beneficio no deberán volver a inscribirse.

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires acreditará 45 viajes mensuales. En el caso de los nuevos beneficiarios, comenzarán a percibir el beneficio a partir de mayo, ya que la inscripción se realiza durante marzo y la adjudicación se procesa durante abril. Los estudiantes que ya poseen el boleto universitario comenzarán a acreditar los viajes desde el siguiente mes.

Además, Arcamone valoró el impacto de estas iniciativas en la rutina de los estudiantes. “Impulsamos otras políticas que apuntan a resolver problemáticas concretas de la vida universitaria, como es el caso del programa de bicicletas en comodato, que junto con el boleto estudiantil conforma un combo extraordinario para abordar la problemática del transporte”, afirmó.

¿Cómo tramitarlo?

Paso 1: registrar tu tarjeta SUBE en este enlace o en la app Sube .

. Paso 2: ingresar al SIU Guaraní con usuario y clave y completar el formulario en la sección “Boleto Educativo”.

con usuario y clave y completar el formulario en la sección “Boleto Educativo”. Paso 3: acreditar el saldo de la precarga en una Terminal Automática Sube, la app SUBE (si tu celular tiene tecnología NFC) o la validadora de un colectivo con Carga a Bordo.

Bicicletas en comodato

El programa de bicicletas continuará durante 2026. Las unidades entregadas a mediados de 2025 se prorrogarán hasta diciembre de este año y, además, está prevista una nueva entrega de alrededor de 50 rodados en mayo.

Según el funcionario universitario, el mantenimiento de las unidades se realiza a partir de un convenio con el taller protegido de la Dirección de Discapacidad del Municipio de General Pueyrredon.

Los estudiantes interesados en recibir un rodado podrán inscribirse entre el 15 y el 31 de marzo.

El programa se implementa a partir de un esquema de responsabilidad social empresaria del Banco Galicia, y desde la Unmdp tienen el objetivo de ampliar la cantidad. “La bicicleta no solo permite resolver una cuestión económica vinculada al transporte, sino que además tiene impactos positivos en la salud de los estudiantes, ya que contribuye a reducir el sedentarismo. A su vez, constituye una alternativa de movilidad sustentable”, remarcó.

Como novedad, los estudiantes podrán inscribirse entre el 15 y el 31 de marzo a través del portal de la universidad, completando el formulario correspondiente dentro del sistema de becas. Para más información, los interesados pueden contactarse con la Secretaría de Bienestar al correo electrónico [email protected] o al teléfono 492-1705.

El comedor universitario

Por su lado, el comedor central de la casa de altos estudios local tiene prevista su reapertura el 16 de marzo. Las bocas de expendio ubicadas en las facultades de Derecho, Ingeniería y Medicina abrirán la semana siguiente. En tanto, la Facultad de Ciencias Agrarias ya comenzó a brindar el servicio durante febrero.

En 2025, entregaron 157.275 viandas entre el comedor central y sus anexos, mientras que también otorgaron 29.055 becas de comedor. No obstante, aclararon que la planificación podría verse afectada por la situación que atraviesan las universidades a nivel nacional, en relación a los reclamos salariales de los trabajadores y eventuales medidas de fuerza.

En el marco de la Comisión de Comedor (integrada por centros de estudiantes, gremios universitarios y autoridades de la universidad), definieron que el nuevo valor de la vianda para estudiantes será de $4.000.