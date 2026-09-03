Preventiva para los dos detenidos por el femicidio de Mailén

En sintonía con el pedido del fiscal Carlos Russo, el Juzgado de Garantías N°1 dictó hace instantes la prisión preventiva de los detenidos por el femicidio de Mailén Antonich.

La medida dictada por el Juez Daniel De Marco alcanza a Agustín Nicolás Bartolomé Díaz y José Luis Aquino, quienes están detenidos desde los primeros días de la investigación.

Lo resolvió este jueves el Juzgado de Garantías N°1.

En cumplimiento de los tiempos legales, la decisión se conoció a poco más de un mes del crimen de Mailén y luego de una serie de medidas que la Justicia llevó adelante para intentar reconstruir qué ocurrió desde que la joven llegó al complejo de Punta Mogotes hasta que fue asesinada.

Los imputados seguirán alojados en el complejo penitenciario de Batán mientras la Unidad Funcional de Instrucción N°7 avanza con el resto de las medidas pendientes para pedir la elevación de la causa a juicio.

Ambos imputados seguirán alojados en el complejo penitenciario de Batán.

Entre esas medidas se encuentra el análisis de celulares secuestrados, incluyendo los que eran propiedad de la ex suegra de la víctima, y las pericias químicas a prendas secuestradas y rastros genéticos recuperados por Policía Científica.