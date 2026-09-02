La mamá de Mailén Antonich apuntó contra la Justicia y reclamó avances en la investigación: “¿Qué ocultan?”

A un mes del femicidio de Mailén Antonich y en el día en que la joven cumpliría 25 años, su madre volvió a reclamar respuestas y avances en la causa.

En diálogo con 0223, confirmó que recibió información sobre la situación procesal de los dos detenidos. “El día viernes van a bajar la preventiva para ellos”, señaló María, aunque aclaró que ambos continuarán detenidos y bajo custodia. Según explicó, la previsión es que el juicio se realice “el año que viene, octubre o noviembre”.

La madre de Mailén cuestionó, además, las condiciones en las que permanecen alojados los acusados y consideró que reciben un trato privilegiado en comparación con el que tuvo su familia durante la investigación.

El análisis del chip habría permitido detectar contactos del acusado con otras jóvenes a través de redes sociales

“Lo de nosotros fue peor porque la encontró la familia y la Policía no actuó en su debido momento”, sostuvo. En ese sentido, volvió a denunciar lo que considera una serie de irregularidades durante la investigación y afirmó: “A mí nunca me dejaron reconocer el cuerpo de mi hija. Nunca me dejaron nada”.

En este marco, María también insistió con su pedido para que se modifique el protocolo de actuación ante denuncias por desaparición y volvió a reclamar por la implementación efectiva.

Según su relato, considera que ante una denuncia de desaparición la Policía debería desplegar inmediatamente personal para buscar a la persona. “Cuando vos decís ‘no encuentro’, en este caso a mi hija, ya salir a buscar”, planteó.

La madre de Mailén cuestionó la actuación policial durante las primeras horas de la desaparición y pidió modificar los protocolos de búsqueda.

La mujer cuestionó la demora que, según sostiene, se produjo en el caso de Mailén y reclamó que no se deje a las familias afrontar solas las primeras horas de una búsqueda. “Que salga uno de esos 200 con otro familiar, ¿por qué? Porque uno no va sola”, sostuvo, en referencia al personal policial que, según dijo, se encontraba en la dependencia al momento de realizar la denuncia.

Diez personas bajo la lupa

Consultada por los avances en relación con los posibles instigadores del crimen, María afirmó que son diez las personas que estarían vinculadas a esa línea de investigación.

“Son 10 las personas. ¿Qué ocultan?”, expresó, al tiempo que cuestionó la falta de respuestas que recibió hasta el momento de distintos funcionarios.

En ese contexto, apuntó también contra la situación del balneario Punta Cantera, donde ocurrió el hecho, y reclamó explicaciones por parte del municipio. Según relató, el responsable del balneario se comunicó con ella a raíz de la situación generada en torno a la habilitación del lugar.

Mailén fue encontrada sin vida en el balneario Punta Cantera, un lugar sobre el que su familia también reclama explicaciones.

María contó que recientemente ingresó por primera vez al lugar donde fue encontrada su hija. “Yo fui y le prendí una vela en el lugar de donde fue lo ocurrido. Fue la primera vez que entré a ese lugar”, relató.

También volvió a cuestionar que no le hayan entregado las pertenencias de Mailén y puso el foco en el hallazgo del chip del teléfono de su hija.

“A mí no me entregaron nada, ningún tipo de pertenencia, nada, celular, nada. Aquino tenía el chip de mi hija en el bolsillo del pantalón de él”, afirmó.

La madre de Mailén se preguntó cómo fue posible que ese elemento permaneciera entre las pertenencias de uno de los acusados y cuestionó los controles realizados al momento de su detención: “¿No los revisan, no los requisan?”.

La madre de la joven aseguró que el chip del teléfono de Mailén fue encontrado entre las pertenencias de uno de los detenidos y cuestionó los controles realizados.

Los teléfonos y la sospecha sobre la exsuegra

Otro de los puntos sobre los que María pidió explicaciones está relacionado con siete teléfonos celulares que, según indicó, forman parte de la investigación. La mujer sostuvo que le llama particularmente la atención que, después de aproximadamente un mes del crimen, todavía no existan respuestas sobre el contenido de esos dispositivos.

En ese marco, se refirió a la sospecha de una posible vinculación de la exsuegra de Mailén con la investigación. “Si no tuviera nada que ver saldría todo enseguida”, dijo, y cuestionó que la mujer no se encuentre detenida, aunque aclaró que se trata de su percepción sobre el avance de la causa.

Siete teléfonos celulares forman parte de la investigación, mientras la familia espera conocer qué información surgió del análisis de los dispositivos.

El chip permitió acceder a las redes

María aseguró que el chip encontrado en poder de Aquino permitió avanzar sobre la actividad que realizaba en redes sociales.

Según contó, esa información permitió detectar que el acusado habría contactado no solamente a Mailén sino también a otras jóvenes. “Solicitaba a mi hija, solicitaba a un montón de chicas más”, afirmó.

La madre de Mailén también mencionó el caso de otra joven que habría advertido que una imagen vinculada a esas interacciones había sido manipulada mediante inteligencia artificial.

Finalmente, María fue contundente al referirse a Aquino: “Es psicópata, ya es una persona perversa, que no tiene escrúpulos”.

A un mes del crimen y en una fecha especialmente dolorosa para la familia, su madre aseguró que continuará acompañando a otras familias y reclamando respuestas. “Esto es para que no pase ni una más. Por eso pido la Ley Mailén”, concluyó.