Femicidio de Mailén: la madre reveló que uno de los detenidos "estaba obsesionado" y "la acosaba cada vez que la veía"

"Si yo no hablo, le va a pasar a otra chica", expresó María de los Ángeles.

En medio de la marcha para reclamar por la inseguridad en Mar del Plata, la familia de Mailén Antonich dijo presente para exigir justicia por el femicidio de la joven, asesinada el sábado a la madrugada en Punta Cantera.

Con bombos y gritos de fondo provenientes de la multitud que exigía medidas contra los crímenes y robos que se multiplican en la ciudad, María de los Ángeles le aseguró a 0223 que intenta "estar parada, en pie", porque es "el pilar" de toda una familia y trata de "ser fuerte en este difícil momento".

Además del pedido de justicia por Mailén, hubo una marcha contra la inseguridad que terminó con incidentes en la Departamental.

Aunque reconoció que por momentos le cuesta hablar y seguir adelante, remarcó que elimina esos pensamientos al entender que si ella no habla ni dice nada, "le va a pasar a otra nena, chica o adolescente".

Por otro lado, estrictamente referido al femicidio y las hipótesis detrás del caso, sostuvo que se trató de "una falsa propuesta de trabajo", para la que fue citada a una entrevista "el viernes a las 17" en una playa del sur.

Mailén, de 25 años, fue asesinada el sábado a la madrugada en Punta Cantera.

"Le advertí que no fuera porque el balneario número cero no existe, se llama Punta Cantera y pertenece a Waikiki. Hay algo que no me cierra", recordó, al mismo tiempo que reveló que Mailén publicó un estado de WhatsApp donde se ve el lugar donde estaba.

En paralelo, la madre de la víctima precisó que "por cuestión de protocolo" debieron aguardar hasta 24 horas para radicar la denuncia por averiguación de paradero, lo que consideró que es "una vergüenza", teniendo en cuenta que fue asesinada entre las 4 y 5 de la mañana, a 12 horas de ser vista con vida.

En otro punto, explicó que los detenidos no eran allegados de la familia y recalcó que "el asesino principal, Agustín Nicolás Díaz Bartolomé (26), estaba obsesionado" con su hija. Es que, según detalló, la ex suegra de Mailén sería vecina de Díaz, y "cada vez que la veía, la acosaba".

Los dos detenidos por el femicidio son Agustín Nicolás Díaz Bartolomé (26) y José Luis Aquino (27).

En ese sentido, la mujer subrayó que se trató de un ataque "premeditado", afirmó que un tercer implicado se encuentra prófugo, el que "escapó y no lo agarraron", y descartó que el remisero esté involucrado, pero criticó su accionar.

"No hay que echarle la culpa ni mucho menos, pero si vos querés conocer a una persona, la llevás a un lugar, te dice que la busques a las 21 y no aparece, le avisás a su familia. Mi hija estaba con vida, porque eran las 21 y la mataron entre las 4 y las 5", sentenció.