Atención usuarios del Banco Provincia: cómo comprar pasajes de colectivo de larga distancia en 12 cuotas para el verano

Una importante novedad llegó para quienes planean realizar viajes en colectivos por el país durante los próximos meses. El Banco Provincia confirmó el lanzamiento de una promoción especial para la compra de pasajes de larga distancia que permite financiar los boletos en 12 cuotas sin interés. Esta medida facilita el acceso al transporte terrestre y estará vigente desde septiembre hasta el último día de diciembre para usuarios de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma.

Cómo es la promoción del Banco Provincia para viajes de larga distancia

La alternativa financiera otorga la posibilidad de saldar los pasajes en doce pagos fijos sin ningún tipo de recargo sobre el precio final. El beneficio aplica para compras abonadas con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por la entidad publica bonaerense en comercios adheridos. Como ejemplo de la propuesta, un gasto total de 120 mil pesos se liquida en doce cuotas mensuales consecutivas de 10 mil pesos exactos.

Mar del Plata integra la promoción.

Los requisitos solicitados exigen que las transacciones se realicen en los puntos de venta o canales digitales formalmente habilitados. Las tarjetas crediticias se pueden utilizar de manera física o en su versión digitalizada mediante la aplicación Cuenta DNI. También se aceptan operaciones con código QR y pagos por tecnología sin contacto NFC, aunque este último sistema queda limitado únicamente a plásticos Visa y teléfonos con sistema operativo Android.

La cobertura del programa alcanza a firmas de transporte reconocidas como Chevallier, tanto en su plataforma web como en boleterías presenciales. La red de venta incluye terminales de pasajeros en Retiro, Liniers, La Plata, Mar del Plata, Tandil, Necochea y varios municipios de La Costa. Asimismo, se sumaron agencias locales en Lomas de Zamora, Morón, San Justo, Moreno y Merlo, además del canal online correspondiente a Joy Airlines.

La propuesta rige para fines de semana largos.

Para garantizar la aplicación del descuento, los usuarios tienen que constatar la adhesión de la empresa elegida antes de abonar el pasaje. La normativa oficial aclara que el beneficio no es acumulable con otras promociones y excluye las operaciones hechas a través de billeteras virtuales o plataformas no autorizadas. Con este esquema, los pasajeros podrán planificar sus traslados y vacaciones con mayor previsibilidad económica de cara al verano.