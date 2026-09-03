Estuvo prófugo, fue a un hotel alojamiento con su novia y fue detenido por un insólito detalle

Un peligroso prófugo que estuvo oculto durante varios meses terminó detenido tras ir a un hotel alojamiento junto a su novia en Quilmes. El sospechoso fue localizado por la Policía Federal luego de un descuido insólito de su pareja en el entorno digital. La captura puso fin a la intensa búsqueda de un integrante de una organización criminal acusada de asaltar a choferes de aplicaciones.

Cómo fue la detención del prófugo en el hotel alojamiento

El caso tuvo su origen tras el violento robo de un automóvil que derivó en una persecución policial con un choque fatal en Ciudad Oculta. Durante aquel procedimiento un delincuente falleció y otros lograron escapar a los tiros internándose en el asentamiento. A partir de ese momento las tareas de ciberpatrullaje de la División Homicidios se enfocaron en rastrear las redes sociales de las personas allegadas a los acusados.

"El Ruso" había cometido un robo que terminón con un muerto.

La investigación dio un vuelco definitivo cuando la pareja del acusado subió a Internet una fotografía tomada desde el interior del albergue transitorio. Al analizar las imágenes del lugar ubicado en la intersección de la avenida Iriarte y Lafayette las fuerzas de seguridad establecieron la ubicación exacta. Inmediatamente se montó un discreto operativo de vigilancia en las inmediaciones del establecimiento para evitar que el buscado lograra evadir el cerco.

Al salir del albergue el sospechoso advirtió la presencia de los efectivos e intentó escapar corriendo hacia la avenida, pero fue reducido a los pocos metros. La secuencia completa de la aprehensión quedó registrada por las cámaras de seguridad instaladas en la zona urbana. Tras la detención el imputado fue trasladado a la dependencia policial correspondiente para quedar a disposición del juzgado interviniente en la causa.

La detención quedó captada por las cámaras de seguridad.

El detenido contaba con un frondoso prontuario por delitos contra la propiedad y una causa previa por portación ilegal de arma de guerra. Ahora deberá responder ante los tribunales por los cargos de robo calificado y por su responsabilidad en el tiroteo que terminó con un fallecido. La causa suma varios imputados apresados que pertenecían a una red delictiva asentada entre la capital y distintos puntos del conurbano.