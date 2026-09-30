Pánico a bordo: un vuelo con destino a Tel Aviv aterrizó de emergencia tras un incidente en la cabina

Un avión de Flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv debió realizar este miércoles un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita luego de que se activaran señales de alerta durante el vuelo.

La aeronave, correspondiente al vuelo FZ1073, tenía previsto arribar al aeropuerto Ben Gurion, pero fue desviada hacia Tabuk. La compañía confirmó que el aterrizaje se produjo sin inconvenientes y que todos los pasajeros se encuentran a salvo.

La emergencia se produjo mientras el Boeing 737 MAX 8 se encontraba en pleno vuelo. Los sistemas de seguimiento registraron la activación del código 7700, utilizado para advertir una emergencia general, y también una breve emisión del código 7500, asociado a una posible interferencia ilícita.

Apuñalaron a un piloto en pleno vuelo y el avión debió aterrizar de emergencia en Arabia Saudita

Además, los registros de vuelo mostraron un descenso abrupto de la aeronave desde unos 34.000 pies de altura, aunque las circunstancias que provocaron esa maniobra todavía son investigadas.

En un primer momento, la situación generó preocupación ante la posibilidad de un secuestro. Incluso algunos pasajeros difundieron videos en los que describieron un episodio violento dentro del avión. En una de las imágenes aparece un hombre con una herida en la cabeza, mientras que otros testimonios mencionaron una pelea y lesiones entre integrantes de la tripulación.

El avión de Flydubai había despegado de Dubái y terminó en Tabuk, Arabia Saudita.

Con el correr de las horas comenzaron a surgir versiones que apuntaron específicamente a un enfrentamiento entre los dos pilotos. Fuentes de seguridad israelíes señalaron que el episodio no habría sido un secuestro convencional, sino un incidente ocurrido dentro de la cabina.

Medios israelíes también difundieron la hipótesis de que uno de los pilotos habría intentado tomar el control de la aeronave y provocar su caída, aunque esa versión no fue confirmada oficialmente y continúa bajo investigación.

Algunos reportes sostuvieron que durante el altercado uno de los pilotos habría apuñalado al otro y que integrantes de la tripulación y pasajeros intervinieron para separarlos. También circuló la posibilidad de que se hubiera tratado de un intento de suicidio por parte de uno de los pilotos.

La activación de las señales de emergencia llevó a Israel a poner en marcha sus protocolos de seguridad. Aviones de combate fueron enviados para verificar la situación ante el temor inicial de que pudiera tratarse de un secuestro. Posteriormente, las autoridades israelíes descartaron esa hipótesis como explicación principal y señalaron que el incidente estaba controlado.

Desde la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, informaron que se estaban tomando medidas para garantizar el regreso de los pasajeros israelíes desde Arabia Saudita. La aerolínea Flydubai, por su parte, indicó que sus equipos trabajan junto con las autoridades competentes y que proporcionará información adicional a medida que los datos puedan ser confirmados.

Ahora, la investigación deberá determinar qué ocurrió exactamente dentro de la cabina, cuál fue el origen de las lesiones reportadas y qué provocó el brusco descenso registrado durante el vuelo. Mientras tanto, el avión permanece en Tabuk y los pasajeros se encuentran localizados y a salvo.