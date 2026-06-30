El Higa destacó el compromiso de su personal tras la tragedia del skatepark: "Nadie los llamó, volvieron por vocación"

Tras la tragedia ocurrida en el skatepark, donde una joven de 18 años murió y varias personas resultaron heridas luego de que un colectivo embistiera a un grupo de personas, el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) compartió un mensaje en sus redes sociales para reconocer el accionar de todo el personal que participó de la emergencia.

Desde la institución señalaron que, mientras la ciudad intentaba asimilar el impacto de lo ocurrido, "el Hospital Regional se encendió". "Se activaron los protocolos de emergencia, se despejó el shockroom, se alistaron los quirófanos y se liberaron espacios en cuestión de minutos", describieron.

Además, destacaron la respuesta espontánea de numerosos trabajadores que ya habían finalizado su jornada laboral. "Médicos, enfermeros, técnicos y personal de todas las áreas que ya estaban en sus casas con sus familias no lo dudaron: agarraron las llaves del auto, pegaron la vuelta y volvieron a entrar por la puerta. Nadie los llamó. Los trajo la vocación", expresaron.

En la publicación, el Higa sostuvo que esa actitud representa "el amor a la salud pública" y afirmó que en situaciones críticas "se ve de qué está hecha esta institución", cuyo objetivo, remarcaron, es "cuidar la salud de nuestro pueblo".

El mensaje también incluyó una referencia a las críticas que suele recibir el sistema sanitario público. "Más allá de los discursos de odio y las baratas mezquindades de quienes sacan rédito contra el hospital, sabemos que el amor de los pacientes, el personal y toda la comunidad nos hace cada vez más fuertes", manifestaron.

Finalmente, desde el hospital recordaron que aún hay personas internadas peleando por su vida y renovaron el pedido de justicia por Guadalupe, la joven de 18 años que falleció en el hecho.

"Hoy la pelea sigue. Hay pacientes que continúan luchando por su vida y el pedido de justicia por Guadalupe nos une a todos en un solo reclamo. Pero en medio de la tormenta, nos queda una certeza inquebrantable: la comunidad marplatense y sus alrededores saben que el Regional va a cuidar de cada uno de nosotros, siempre. Gracias y viva la salud pública", concluye el texto.