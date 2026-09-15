Tecnología para salvar vidas: un joven marplatense creó una app para emergencias en el mar

Un estudiante marplatense de 19 años desarrolló Marvital, una aplicación de seguridad pensada para mejorar las comunicaciones y la respuesta ante emergencias a bordo de embarcaciones pesqueras.

La iniciativa busca incorporar herramientas tecnológicas a un sistema de atención de emergencias que, según explicó su creador, todavía se basa en protocolos establecidos hace décadas.

El proyecto es impulsado por Axel Castaño, estudiante de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, y cuenta con la participación de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), Prefectura y otras instituciones.

La plataforma permite mensajería, llamadas, videollamadas y geolocalización.

“Marvital es una aplicación de seguridad marítima integral”, explicó Castaño en diálogo con Extra (102.1). La plataforma cuenta con un sistema de mensajería, llamadas, videollamadas y un mapa de flota que permite conocer la ubicación de las embarcaciones.

Uno de los objetivos centrales es actualizar el mecanismo vigente: “Nuestra idea obviamente es reemplazar la ordenanza 06, que es del año 1982, y el protocolo vigente para una emergencia”, señaló.

Según detalló, actualmente una emergencia médica puede comenzar con una radioconsulta: si un tripulante presenta síntomas, debe dirigirse al puente de mando y el capitán retransmite la información por radio. Para Castaño, se trata de un sistema que necesita ser actualizado mediante herramientas tecnológicas disponibles en la actualidad.

El proyecto surgió a partir del contacto con el capitán Cristian Guillén. “Él no soportaba que esto siga pasando porque decía: si la tecnología está, ¿por qué no actualizar nuestros sistemas?”, relató Castaño. A partir de esa inquietud comenzaron a desarrollar la aplicación.

También avanza en dispositivos para monitorear signos vitales y detectar situaciones de hombre al agua.

Una plataforma para emergencias y monitoreo en tiempo real

Marvital puede descargarse en un teléfono, computadora o tablet y está pensada para funcionar también en situaciones de baja conectividad. La aplicación contempla cuentas diferenciadas para las embarcaciones, profesionales de la medicina y Prefectura.

“Una vez que vos abrís la aplicación con tu cuenta, o sea, el barco, la médica o médico y la Prefectura tienen su cuenta con sus roles”, explicó el joven. Desde allí se accede a un sistema de mensajería, llamadas y videollamadas, además de otras herramientas que todavía se encuentran en desarrollo.

Una de ellas está vinculada al monitoreo de signos vitales. En conjunto con las facultades de Ingeniería y Medicina de la UNMDP, trabajan en el desarrollo de pulseras capaces de transmitir información en tiempo real hacia el puente de mando.

Tiene 19 años, es marplatense y creó una app para proteger a los pescadores en el mar

El objetivo es que esos datos puedan ser utilizados durante una consulta médica a distancia. “La idea es que el médico que está en la consulta pueda tener mayores parámetros para diagnosticar mejor a un tripulante”, explicó Castaño.

A su vez, el proyecto contempla incorporar inteligencia artificial para analizar el historial clínico del tripulante, sus signos vitales y la información disponible sobre el botiquín de la embarcación. La intención es brindar mayor información al profesional durante una situación de emergencia y facilitar la toma de decisiones.

Otro de los desarrollos apunta directamente a las situaciones de hombre al agua. El equipo trabaja en una tobillera o chaleco con rastreo mediante AIS y tecnología satelital que pueda emitir una alerta cuando un tripulante cae al mar.

Marvital puede descargarse en un teléfono, computadora o tablet

La herramienta busca reducir el tiempo que transcurre entre una caída y su detección. “La problemática que hablábamos con los capitanes en el puerto era que tal vez durante una tormenta, o cuando están comiendo, o se van a dormir, o lo que sea, capaz que hay un tripulante que desaparece y no se dan cuenta”, contó.

La idea es que el aviso se produzca inmediatamente y pueda contribuir a activar un rescate lo antes posible.

Trabajo conjunto con universidades y primeras pruebas piloto

Para desarrollar Marvital, Castaño contó con el acompañamiento de distintas áreas de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ingeniería y Medicina trabajaron en los dispositivos vinculados con los signos vitales y la detección de hombre al agua, mientras que otras áreas aportan al análisis económico y a la gestión de datos.

El proyecto también se encuentra articulado con Prefectura y distintos organizaciones vinculadas al sector. De acuerdo con lo señalado por Castaño, Prefectura aportó información sobre las problemáticas que enfrentan las embarcaciones y sobre las necesidades que debería contemplar una eventual actualización del sistema.

El software ya se encuentra utilizable, aunque todavía resta completar el desarrollo de los dispositivos físicos. “Todavía estamos en proceso de prueba, estamos esperando respuestas de la Facultad de Ingeniería, que son los que están desarrollando el tema del hardware”, explicó.

En paralelo, el proyecto busca avanzar hacia una actualización normativa. Castaño sostuvo que considera que "es una aplicación fundamental y tiene que ser obligatoria en todas las embarcaciones, tanto argentinas como extranjeras, que pasen por nuestro mar”.

El proyecto también tendrá una presentación pública en la Feria Internacional Portuaria, donde, según explicó Castaño, la UNMDP les brindará un espacio para instalar un stand. La actividad está prevista para el 17 y 18 de septiembre.

Marvital se encuentra así en una etapa de desarrollo y pruebas, con el objetivo de combinar comunicación, geolocalización, inteligencia artificial y dispositivos de monitoreo para mejorar la respuesta ante emergencias en el mar.