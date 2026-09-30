Newell's, en llamas: corridas, balas de goma y juveniles evacuados tras los festejos de Central

Los festejos del Canalla por la Supercopa Internacional terminaron en graves incidentes en las inmediaciones del Coloso Marcelo Bielsa y con un operativo policial dentro del predio de la Lepra.

La celebración de Rosario Central por la obtención de la Supercopa Internacional terminó con un violento episodio en la zona del Coloso Marcelo Bielsa. Luego de los festejos en el Monumento a la Bandera, un grupo de hinchas del Canalla pasó por las inmediaciones del estadio de Newell's, donde se produjeron cruces con simpatizantes locales, piedrazos y la posterior intervención de la Policía de Santa Fe. Según la información oficial difundida, hubo 13 personas demoradas.

El episodio ocurrió durante la noche del martes en Rosario y rápidamente escaló en la zona del Parque Independencia. De acuerdo con el reporte policial, efectivos acudieron tras recibir denuncias por ataques contra vehículos en los que se desplazaban hinchas de Central que regresaban de la celebración. El enfrentamiento continuó con la llegada de los agentes y el uso de escopetas con postas de goma, mientras parte del operativo terminó desarrollándose dentro de las instalaciones de Newell's.

En medio de los incidentes también se conoció el caso de Brenda, una mujer de 32 años que fue atacada en la esquina de Pellegrini y Callao cuando regresaba de los festejos en el Monumento a la Bandera. Según se informó, recibió un piedrazo en la cabeza por parte de hinchas de Newell's mientras circulaba junto a su hijo, quien también fue alcanzado por una piedra, aunque no sufrió cortes porque llevaba puesto el casco.

La situación generó especial preocupación porque dentro del predio de Newell's había personas que no tenían relación con el enfrentamiento, entre ellas familias y jóvenes que realizaban actividades deportivas. Las imágenes que circularon en redes sociales mostraron corridas, el accionar policial y momentos de tensión dentro del club. También se difundieron registros de jugadores juveniles que viven en la pensión del club y que debieron ponerse a resguardo ante el avance del operativo.

Uno de los momentos que más repercusión tuvo fue justamente el de los juveniles de la pensión de Newell's, que salieron corriendo del lugar en medio del caos. En uno de los videos se escucha a uno de los chicos preguntar qué estaba ocurriendo, reflejando el desconcierto provocado por una situación que se había originado fuera del predio. Además, distintos medios reportaron personas heridas y vehículos dañados durante los incidentes.

Tras los hechos, Newell's publicó un fuerte comunicado en el que cuestionó el ingreso de las fuerzas de seguridad a sus instalaciones y anunció que llevará el caso a la Justicia. La institución sostuvo que no fue responsable del origen de los acontecimientos y manifestó su “profunda desconfianza” hacia quienes están a cargo de la seguridad deportiva y de los eventos masivos.

El comunicado de Newell's tras lo ocurrido

El episodio dejó así un fuerte contraste en Rosario: mientras Rosario Central celebraba la obtención de la Supercopa Internacional junto a sus hinchas en el Monumento a la Bandera, pocas horas después se registraron graves incidentes en las inmediaciones del estadio de su clásico rival. La investigación y las actuaciones judiciales buscarán determinar las responsabilidades por los enfrentamientos y por lo ocurrido posteriormente dentro del predio de Newell's.