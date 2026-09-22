"Ahí viven criaturas": se prendió fuego una casilla rodante y explotó

Momentos de tensión se vivieron en la tarde de este martes en el barrio General San Martín, donde se prendió fuego una casilla rodante y explotó, provocando que las llamas se propagaran en un inmueble.

Por motivos que son materia de investigación, el foco ígneo se desató en una propiedad situada en Matteotti entre Sicilia y Calabria y requirió de la presencia de dos dotaciones de Bomberos de los cuarteles Puerto y Centro, además de efectivos policiales.

Según denunciaron vecinos a 0223, el lugar funciona como "aguantadero" en el que recolectan basura y los moradores habrían quemado colchones, lo que dio inicio al siniestro. "También queman cables y viven criaturas en situaciones inhumanas", advirtió el mismo frentista.

El personal de seguridad que se presentó en la zona se vio obligado a solicitar apoyo a una segunda unidad debido a que no contaban con la suficiente cantidad de agua para sofocar el incendio.

A pesar de que la situación fue controlada para que el fuego no alcance a viviendas linderas, el vehículo fue afectado en su totalidad, de acuerdo a fuentes consultadas.