Video: tensión por una impresionante humareda negra en el norte de Mar del Plata

Una impresionante humareda negra se registró en la tarde de este domingo en la zona norte de Mar del Plata y generó preocupación entre vecinos, quienes no entendían de dónde provenía la densa nube oscura.

El hecho se registró alrededor de las 17:30 en una vivienda situada en Godoy Cruz entre la avenida Félix U. Camet y Chubut, en el barrio Zacagnini, y fue advertido por frentistas que se comunicaron con las autoridades y captaron el siniestro.

De acuerdo al testimonio de los testigos en comunicación con 0223, el incendio ocurrió dentro de una vivienda lindera a un terreno baldío, por el cual ingresaron inmediatamente los bomberos para sofocar las llamas.

Según pudo averiguar este medio, el humo se debía al incendio de un vehículo que se encontraba en el interior de la propiedad, debido al fuerte "olor a goma" que percibieron los presentes.