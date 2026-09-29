"Hay mucho plaga": un hombre provocó un incendio en la Plaza España

El sujeto se acercó a la casilla y prendió fuego los elementos del interior.

Una dotación de Bomberos y efectivos policiales debieron trabajar en la tarde de este martes en la Plaza España por un incendio que fue provocado intencionalmente. Una cámara captó al responsable y cómo inició el fuego.

Las llamas se registraron minutos antes de las 20 en el espacio donde solía funcionar una garita de la Policía, ubicada en Catamarca y Chacabuco, la cual en la actualidad se encuentra abandonada y vandalizada.

De acuerdo a la filmación a la que accedió 0223, un sujeto se acercó alrededor de las 19:40 a la casilla del espacio público y desde afuera, pegado a la puerta, ocasionó que los elementos del interior ardieran en llamas.

En una maniobra que se extendió por menos de dos minutos, el individuo generó el siniestro y se escapó rápidamente del lugar por Catamarca, en dirección a la avenida Libertad, mientras la estructura se incendiaba.

Minutos más tarde, los frentistas de La Perla dieron aviso a las autoridades y personal de Bomberos extinguió las llamas y controló la situación, que no pasó a mayores.

Por su lado, los vecinos sostuvieron que "hay mucho plaga en la plaza" e hicieron hincapié en el horario en que ocurrió el incidente, ya que entienden que este tipo de acciones son comúnes de madrugada y no a la tarde.