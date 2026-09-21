Anuncian 177 despidos por el cierre de dos hoteles y una farmacia histórica de Mar del Plata

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmaron el cierre de los hoteles Antártida y Tierra del Fuego y de la farmacia de Iosfa, todos edificios pertenecientes a la obra social de las fuerzas armadas.

Antes de la asunción de Javier Milei a la presidencia había 350 trabajadores en los hoteles en planta permanente, eventuales y contratados. Y en Iosfa, más de 40. Ahora quedaban 177 personas que a partir de fin de mes quedarán en la calle.

El Gobierno cesó el funcionamiento de los históricos hoteles de Iosfa.

En diálogo con 0223, Diego Lencinas, secretario gremial de ATE y referente de la CTA Autónoma en Mar del Plata, confirmó que el pasado viernes fueron notificados a través de un mensaje, firmado por el presidente de Iosfa, Ariel Guzmán, donde se informaba que el 30 de septiembre cesaban financieramente la farmacia, los hoteles y centros recreativos, no solo de nuestra ciudad sino del resto de la Argentina. “En Mar del Plata serían 22 trabajadores de la farmacia, 155 de los hoteles y a nivel país, estamos hablando de más de 550 trabajadores”, estimó el dirigente.

Para Lencinas, además del “desastre” de dejar a tantas familias sin empleo, también el Gobierno acabó con más de 75 años de trayectoria que contaban los establecimientos, además del aporte de los medicamentos a cerca de 20 mil afiliados de toda la región. “Hace dos semanas que las farmacias con convenio tenían cortado el servicio y la única donde podían comprar con descuento era en la propia, la de Iosfa. Ahora no sé qué van a hacer con los medicamentos”, advirtió.

El Gobierno cesó el funcionamiento de la única farmacia de Iosfa en Mar del Plata. Foto archivo. .

“La verdad es que no la veíamos venir. De hecho veníamos coordinando el traspaso de los hoteles de las FFAA en forma operativa, es decir, con el personal. Esto nos llegó de golpe ni siquiera escuchamos un rumor”, concluyó Lencinas.

Este jueves representantes del gremio movilizarán hacia Buenos Aires, donde marcharán por la continuidad de las fuentes laborales y el ejercicio de los derechos. Cerca del mediodía habrá una concentración frente a la sede de Iosfa central.