El reclamo de los trabajadores tras el cierre de los hoteles y la farmacia de Iosfa: "Esto solo tiene una solución política"

La situación de los trabajadores de la obra social de las Fuerzas Armadas (Iosfa) en Mar del Plata se encuentra en riesgo tras la confirmación del cierre de los hoteles Antártida y Tierra del Fuego y la farmacia propia, todos pertenecientes a la fuerza.

El secretario gremial de ATE, Diego Lencinas, indicó en diálogo con Extra FM 102.1 que los trabajadores afectados en Mar del Plata son 155 de los hoteles y 22 de la farmacia. “Estamos hablando de compañeros y compañeras con más de 30 años de antigüedad, casos que rozan los 40 años, que en estos últimos días ven amenazada gravemente la continuidad laboral”, expresó.

El próximo 30 de septiembre vencen 87 contratos, de los cuales 85 corresponden a trabajadores de los hoteles y dos a empleados de la farmacia. En esa línea, desde ATE llevaron adelante distintas movilizaciones exigiendo al menos la apertura de una mesa de diálogo con las autoridades para garantizar la continuidad laboral hasta fin de año: "Para poder destrabar esta situación, que entendemos no tiene otra solución que una solución política".

“Lo que nosotros estamos reclamando es no solamente la continuidad laboral de todos y todas, sino también la reapertura de los hoteles”, agregó Lencinas, y cuestionó la incertidumbre sobre el futuro de los edificios. Según explicó, a partir del 1° de octubre los hoteles pasarían a manos de la Armada Argentina, pero "no han comunicado oficialmente absolutamente nada y esa es la gran angustia que rige hoy entre todos".

Además confirmó que durante el 2026 los hoteles ya habían atravesado un fuerte proceso de reducción de personal. De 350 empleados que eran, pasaron a ser 155 trabajadores.

La farmacia de Iosfa

El otro gran reclamo tiene que ver con la continuidad de la farmacia propia de Iosfa en Mar del Plata. Según Lencinas, actualmente es la única que garantiza la entrega de determinados tratamientos a afiliados de toda la Costa Atlántica.

El dirigente sostuvo que las farmacias privadas conveniadas con la obra social dejaron de entregar medicamentos hace más de tres semanas debido a la falta de pago. Por ello, toda la demanda recae ahora sobre la farmacia propia. “Se quiere eliminar en nuestra ciudad la única farmacia que le está entregando la medicación a todos los afiliados a la obra social”, subrayó Lecinas.

Para cerrar, el titular de ATE cuestionó la situación financiera de Iosfa y aseguró que acumulan una deuda superior a los 200 mil millones de pesos y préstamos millonarios tomados por gestiones anteriores.