McDonald's abrió en Bendu su séptimo local en Mar del Plata con 70 puestos laborales

Mar del Plata sumó un nuevo local de McDonald's, en este caso en Bendu, el shopping que desde hace unos meses cambió la fisonomía de la zona del puerto tras incorporar nuevas propuestas comerciales y gastronómicas.

Diego Paniagua, Director General de Arcos Dorados Argentina, destacó la apertura del séptimo establecimiento, celebrando los 40 años de McDonald's en Argentina. “Hace 32 años que estamos en la ciudad con una recepción muy cálida y con mucho cariño por parte del público local, por supuesto, y también de los millones de turistas que año tras año visitan esta hermosa ciudad”, expresó.

En tal sentido, el empresario afirmó que “no solo sumará nuevos clientes, sino que a quienes ya nos visitaban en otros restaurantes les quedará una ubicación más cómoda y accesible. Estamos muy contentos de traerles el AutoMac, este hermoso McCafé, un lobby tan moderno, el servicio de delivery para alcanzar nuevas zonas y un área de juegos tan linda para los niños”.

Nuevos empleos en la ciudad

Paniagua subrayó que en la apertura sumaron a 70 jóvenes, la enorme mayoría en su primer empleo. “Para nosotros el empleo joven es algo central: no solo tenemos la responsabilidad de ofrecer esa posibilidad, sino de desarrollarlos, capacitarlos y, ojalá, que puedan construir una carrera con nosotros”, dijo.

Por último, no descartó la posibilidad de abrir nuevos locales: “Estoy convencido de que este no va a ser el último”, concluyó.

Por su parte, Maximiliano González Kunz, uno de los propietarios de centro comercial, agradeció la instalación del nuevo local gastronómico y destacó el potencial de las instalaciones. “Estamos muy agradecidos de que hayan confiado en Mar del Plata y en Bendu, al instalarse acá con un AutoMac increíble y una propuesta enorme”, elogió.

“Van 18 meses desde que arrancó el primer puntal y menos de 12 meses desde que abrió Coto. Llegar desde Juan B. Justo —donde está el Arena— y terminar acá, tras 500 metros lineales sobre 12 de Octubre, casi entrando al centro comercial, nos tiene muy felices. Seguimos cumpliendo las etapas que prometimos en tiempo y forma”, aseguró.