Video: Peñarol y un festejo especial por los 1.000 triunfos en la Liga Nacional

El triunfo del jueves por la noche le permitió a Peñarol no solo mantener abierta la serie frente a Ferro, sino también marcar un hito en su historia, ya que lo ubicó dentro del exclusivo podio de los equipos que llegaron a los 1.000 triunfos de la Liga Nacional de Básquet.

Desde la transformación radical que atravesó el básquet argentino con la creación de la Liga Nacional en 1984, de la mano del mítico León Najnudel, y desde su estreno un año después hasta este 2026, solamente tres equipos alcanzaron el millar de triunfos. Al selecto grupo que ya integraban Atenas de Córdoba y Boca Juniors -que alcanzó la cifra en 2025- ahora se sumó Peñarol con el 87 a 75 del jueves, que puso 1-2 la serie de Reclasificación.

Y la oportunidad no pasó desapercibida para el club marplatense, que este mediodía compartió un sentido video de homenaje, con imágenes de estos 41 años de Liga Nacional. “En nuestra 39° temporada alcanzamos un hito que nos llena de orgullo”, resaltó.

“1000 gracias a jugadores, cuerpos técnicos, dirigentes y a nuestros hinchas que construyeron estas 1000 alegrías. La historia continúa”, agregó Peña en sus redes.

Las más de cuatro décadas de la Liga Nacional lo tienen a Peñarol en un lugar de privilegio, siendo el segundo con más temporadas disputadas, solo detrás de Atenas, con 41. Los cinco títulos de 1994, 2010, 2011, 2012 y 2014 lo ubican en el lote de los segundos más ganadores, junto a San Lorenzo y Boca y, nuevamente, detrás del conjunto cordobés, con 9.