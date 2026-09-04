Conocé los autores marplatenses de “LaPalabraPrecisa” de septiembre

Como ya es toda una tradición en “LaPalabraPrecisa”, el portal literario que suma más de una década compartiendo buenas lecturas, desde julio y hasta noviembre, los contenidos semanales de cada viernes tendrán la firma de autores y autoras marplatenses.

En septiembre, a partir del viernes 4, en la primera entrega del mes, www.lapalabraprecisa.com.ar se actualizará con un cuento de Sebastián Chilano: “La casa de Max”. un relato en el que nos paramos, como hacen los niños, frente aquello que queremos pero no podemos pedir en voz alta.

Este mes, cuatro autores presentarán sus obras

Sebastián Chilano nació en 1976 y vive en Mar del Plata. Sus últimos textos publicados son Los preparados (Obloshka, 2020), El lémur (Indómita Luz, 2022 en colaboración con Mauro De Angelis). Entre sus ensayos más recientes están Las puertas de la escritura (Artefacto, 2024) y Mirar una máscara (Atávica, 2026) Parte del libro Cuatro variaciones sobre el mar (Qeja, 2025) obtuvo el segundo lugar en categoría No Ficción del Fondo Nacional de las Artes.

El 11 de septiembre Lucía Cass presentará “Borges miente”, en tanto el 18 de septiembre, el portal se actualizará con “Basta de putas rusas”, un texto de Javier Chiabrando. En el último viernes del mes, 25 de septiembre, Alejandra Dabel presentará “El día que salió el sol”.

“LaPalabraPrecisa”, un espacio creado en Mar del Plata por iniciativa de Marcelo Franganillo, ha trascendido los límites de esta ciudad desde sus comienzos, en 2014, y hoy cuenta con lectores en muchísimos países del mundo.