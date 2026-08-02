Contra las fórmulas del mercado masivo asoma Gema, la nueva editorial que apuesta por el autor y las ideas marginadas

En el universo de las grandes industrias del libro, publicar una tesis, rescatar unos apuntes de clase o dar luz a debates filosóficos marginales suele chocar contra una pared de perfiles comerciales y respuestas automáticas. Sin embargo, hay quienes ven en esos textos "inviables" cierto latido del pensamiento. Así nace Gema, un sello de Humanidades y Ciencias Sociales que busca rebelarse contra la frialdad editorial para convertirse en un refugio de ideas, debate y comunidad.

El verdadero motor de Gema no es la velocidad del mercado, sino la urgencia de dar espacio a lo que otros descartan. Como bien define Patricia Britos, socia fundadora de la editorial junto a Leandro Mansilla, la filosofía que encolumna este proyecto es, precisamente, la de abrir puertas allí donde otros las cierran: "Nuestro perfil se define en esa búsqueda: encontrarle un lugar a esos temas y materiales que hoy son huérfanos en la industria. Hoy en día, muchísimos profesionales completan sus posgrados con investigaciones brillantes, pero se topan con que no existe un ámbito real para publicarlas. Queremos ser ese refugio".

En un ecosistema donde las grandes editoriales exigen rentabilidad inmediata y fórmulas repetidas, Gema se propone como el puente necesario. No se trata solo de imprimir papel, se trata de validar el esfuerzo intelectual de una nueva generación de pensadores que, de otro modo, vería sus ideas confinadas al olvido de un archivo digital.

El catálogo de Gema ya presentó su primer ejemplar. Su colección de Filosofía se inauguró con Apuntes de filosofía de la ciencia.

El arte de tejer el texto a cuatro manos

Para Gema, editar no es simplemente imprimir páginas y colocar un código de barras. Su verdadera esencia radica en el "cuerpo a cuerpo" con el escritor, un proceso artesanal y cercano que los sellos tradicionales suelen esquivar por falta de tiempo o presupuesto.

El trabajo de adaptación es un laberinto complejo. Transformar una densa tesis académica o una investigación de posgrado en un libro ágil y masivo requiere paciencia, café y muchas horas de corrección compartida. Es un oficio de orfebrería: pulir aristas, sugerir prólogos potentes con figuras clave del entorno cultural y mejorar el manuscrito hasta que brille por sí mismo. La editorial, en este caso, busca no dejar solo al autor: "Buscamos esos materiales que no encuentran lugar en otras editoriales, muchas veces porque se consideran fuera de perfil o comercialmente arriesgados. Nosotros preferimos la cercanía", sostiene la profesora de Filosofía, titular de la cátedra Filosofía Política en la Facultad de Humanidades de la UNMDP.

Libros con olor a aula y puentes internacionales

El catálogo de Gema ya presentó su primer ejemplar. Su colección de Filosofía se inauguró con Apuntes de filosofía de la ciencia (Gema, 2026), obra que reúne las anotaciones de clase del profesor Manuel Comesaña para esa cátedra. El material viene con un prólogo de Gustavo Fernández Acevedo y se decidió respetar su estructura original de "unidades" pedagógicas, manteniendo intacto el espíritu de las fotocopias que educaron a tantas generaciones.

Por otro lado, la colección de Humanidades y Ciencias Sociales arrancará con la obra de Julio Ruiz, un autor con un recorrido académico que va desde las ciencias jurídicas hasta la literatura, y que publicará Entre Calderón y Maquiavelo: la representación del poder en la escena (Gema, 2026).

Este título no solo representa el nacimiento de una colección, sino también la vocación expansiva de la editorial: gracias a una alianza estratégica con un sello colega de Colombia, el libro de Ruiz será publicado en conjunto con la editorial de una universidad de aquel país.

Más allá de la página: una usina cultural

Si algo define el ADN de esta editorial es la convicción de que un libro no termina en el punto final. Inspirada en modelos dinámicos de Colombia, donde las editoriales funcionan como centros de gravedad intelectual, Gema se proyecta como un espacio vivo.

La meta es generar regularidad en los lanzamientos, pero también construir una agenda vibrante de talleres de escritura y pensamiento, encuentros, charlas-debate y seminarios sobre problemáticas sociales actuales. Se trata de abrir las puertas a esos cruces filosóficos y sociales que atraviesan a la comunidad y que hoy carecen de foros de discusión. Para sus fundadores, armar esta red, gestionar las actividades y ver cómo las ideas cobran vida en la interacción humana es, sencillamente, lo que los hace sentir vivos.

El misterio detrás del nombre

Ante la pregunta por el nombre, Britos confirma que "el nombre fue todo un hallazgo de mi hija María. En realidad, surgió de la unión misteriosa de dos siglas cuyo significado original permanece en secreto, pero fue aceptado inmediatamente por mi socio".

Lo cierto es que la denominación encierra también aquello que la filosofía de la editorial desea poner en práctica. Gema no busca la producción en masa, sino, justamente, descubrir esas gemas del pensamiento que el mercado suele ignorar.

Cierra la propia Patricia Britos: "Queremos ser el espacio para los temas sin lugar, el puente para que el conocimiento no se quede archivado, sino que salga a la calle".