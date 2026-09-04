“La soberanía no se negocia”: excombatientes de Mar del Plata dijeron que van a "seguir de cerca" los anuncios de Milei

Los excombatientes de Mar del Plata se expresaron sobre los anuncios de Javier Milei sobre Malvinas. Foto de archivo 0223.

La causa Malvinas está antes y después de cualquier gobierno. Y esa fue, justamente, la idea que buscaron dejar en claro este viernes desde el Centro de Excombatientes de Mar del Plata, luego de los anuncios realizados por Javier Milei en cadena nacional.

“La soberanía no se negocia”, resumió Fernando Álvarez, integrante de la entidad local, al ser consultado por el discurso del Presidente. Para los veteranos, el reclamo argentino por las islas es una causa nacional que atraviesa diferencias políticas y que debe sostenerse sin importar quién ocupe la Casa Rosada.

“Coincidimos todos en que la soberanía no se negocia. Es una causa nacional que une a todos, que no nos genera grietas”, explicó en diálogo con 0223.

La postura del Centro, sin embargo, no pasa por acompañar o rechazar a un gobierno en particular. “A nosotros poco nos importan los gobernantes de turno”, aclaró Fernando, aunque remarcó que sí esperan que todos mantengan activa la causa Malvinas y trabajen por ella “por respeto a los que quedaron allá”.

Por eso, frente a los anuncios de Milei, la posición es de expectativa y seguimiento. “Le damos la bienvenida a la defensa de la causa Malvinas y le vamos a estar siguiendo los pasos”, sostuvo.

El cambio de postura y las dudas sobre los anuncios

Uno de los puntos en los que los excombatientes coincidieron con el mensaje presidencial fue el referido al derecho de autodeterminación de los habitantes de las islas. Álvarez recordó que Milei había expresado una posición diferente anteriormente y señaló que ahora hubo “un giro” en su discurso. “Eso lo recordamos todos”, afirmó.

En este caso, consideró acertado que el Presidente haya planteado que no corresponde aplicar ese derecho por tratarse de una población implantada. “Nosotros estamos reclamando la soberanía, así que mucho menos tienen poder de determinación”, sostuvo.

Distinta es la mirada frente a otros anuncios, como la construcción de una base de fuerzas militares conjuntas en Tierra del Fuego. Desde el Centro advirtieron que ese tipo de definiciones genera interrogantes, especialmente porque los excombatientes sostienen que la recuperación de las islas debe buscarse por la vía pacífica y diplomática.

“Nosotros somos precursores de la paz, pregonamos que esto se haga todo por la vía diplomática”, señaló.

También plantearon dudas sobre el alcance real que podrán tener las medidas vinculadas al control de los recursos naturales y a las empresas que operan en la zona. “Compartimos en cuidar, en tener estricto control, pero hay que ver qué importancia le dan al control que nosotros podamos llevar adelante”, expresó Fernando.

“Esto recién arranca, veremos cómo continúa”, resumió.