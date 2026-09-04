Hallan con vida a Mariano Martínez, el estudiante desaparecido, en perfecto estado

Mariano Martínez, el estudiante de Arquitectura de 21 años que había desaparecido en Ensenada, fue encontrado con vida en la ciudad de Córdoba y se encuentra en perfecto estado de salud, según confirmó Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de esa provincia.

Quinteros informó que “Mariano se encuentra en perfecto estado de salud y, de acuerdo con las primeras actuaciones, había llegado a Córdoba por su propia voluntad”. Agregó que ahora las autoridades judiciales de la provincia de Buenos Aires tomarán intervención para continuar con las diligencias correspondientes.

La búsqueda, que movilizó numerosos recursos y personal durante varios días, terminó con la noticia esperada por familiares y allegados: “Una búsqueda que movilizó recursos y personal durante horas termina con la noticia que todos esperábamos, Mariano está bien y fue encontrado”, sostuvo el funcionario.

Martínez desapareció el lunes luego de asistir a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP)

Martínez desapareció el lunes luego de asistir a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), donde había ido a entregar un trabajo en el que había estado trabajando durante el fin de semana. Según se supo, se sintió mal y se retiró sin ingresar a las clases, lo que generó gran preocupación en su familia, que inició una búsqueda desesperada para encontrarlo.

El jueves por la mañana comenzaron a esclarecerse los hechos cuando se difundieron imágenes captadas por cámaras de seguridad que lo ubicaban en Córdoba. En un video se lo observa ingresando a un local de sushi en la capital provincial, donde habría dejado un currículum vitae. Desde el comercio indicaron que el CV era rudimentario y que Mariano había tachado el nombre genérico de la plantilla para poner el suyo.

En un video se lo observa ingresando a un local de sushi en la capital provincial

Además, empleados de una librería también lo reconocieron. La familia confirmó que la persona que aparecía en las grabaciones era efectivamente Mariano Martínez.

La investigación continúa en curso mientras se esperan más detalles del paradero y las circunstancias que llevaron al joven a trasladarse hasta Córdoba por su propia voluntad.