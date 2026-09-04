"Vengo de Mar del Plata": nueva pista en la búsqueda del estudiante que tiene en vilo al país

La búsqueda de Mariano Martínez comenzó el 31 de agosto, cuando fue visto por última vez al salir de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata. Después de que no regresara a su casa en Berazategui, sus padres iniciaron una desesperada búsqueda que logró ubicarlo en Córdoba. Pero en las últimas horas, una nueva testigo declaró que el joven mencionó su paso por Mar del Plata.







El joven de 21 años es oriundo de Berazategui y estudia Arquitectura en La Plata. Al no regresar a su casa por la noche, la familia comenzó a preocuparse y realizó la denuncia por su desaparición.

Según la última información que se pudo reconstruir, Mariano habría salido antes de su clase, donde manifestó que se sentía mal. Luego, tomó un colectivo de la línea 275 y, al subirse, le envió un mensaje a su hermano con la clave de la computadora "por cualquier cosa". El recorrido de Martínez no terminó ahí, sino que regresó a La Plata y se dirigió a la estación del Tren Roca con destino a Constitución, pero no se bajó en Berazategui.







Tras la denuncia y el seguimiento realizado mediante cámaras de seguridad por parte de la DDI, el joven fue visto el martes en Córdoba, aunque todavía no pudieron localizarlo. A la par, trascendió un dato revelador: ese mismo día habría presentado un currículum en un local de venta de sushi, donde el CV mostraba ciertas irregularidades, como la falta de un número de teléfono y datos de dirección, y correo electrónico que podrían no ser correctos.

Además de el nombre escrito con lápiz mientra otro se encontraba tachado. La empleada que atendió al joven, luego de ver las noticias y corroborar que se trataba de él, dio aviso a las autoridades y relató lo ocurrido.







"Me dijo que hacía poco que estaba acá, por eso no tenía teléfono y que venía de Mar del Plata", fue una de las declaraciones de la joven que llamó la atención. Además, comentó que desde el principio algo le pareció extraño, ya que el joven no tenía teléfono celular ni una dirección precisa.

Pese a eso, volvió otra vez al local, pero al no tener novedades sobre el empleo se retiró. Cuando la joven vio las imágenes difundidas en los medios, pudo identificarlo y dio aviso a las autoridades. "Fue shockeante", expresó.