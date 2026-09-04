Trenes Argentinos anunció que ya se encuentran a la venta los pasajes para viajar en tren desde Plaza Constitución hacia Mar del Plata durante los meses de octubre y noviembre. Los usuarios pueden adquirir sus boletos tanto en estaciones como Retiro, Constitución, Once y paradas intermedias, como también a través de la plataforma online oficial de la empresa.

Actualmente, el servicio cuenta con dos frecuencias diarias, cuyos horarios varían según el día de la semana. De lunes a viernes, una formación parte desde Plaza Constitución a las 7:30 am, realizando paradas en todas las estaciones intermedias. Además, existe un segundo tren que sale a las 14:17 los lunes y viernes.

Los pasajes tienen bandas tarifarias que comienzan en $25.000 para primera clase y $30.000 para pullman

Durante los fines de semana, el recorrido se adapta con salidas directas desde la terminal porteña: los sábados a las 14:32 y los domingos a las 14:52. El regreso desde Mar del Plata hacia Constitución también ofrece servicios directos, con un tren que parte a la 1:11 am.

Además, hay servicios con paradas intermedias que salen desde Mar del Plata a las 14:21 los lunes y viernes, a las 14:36 los sábados y a las 14:57 los domingos. Para reforzar la demanda, los fines de semana se suma un tren directo que sale desde Constitución los viernes a las 17:08 y regresa desde Mar del Plata los domingos a las 22:53.

Las tarifas para el trayecto entre Constitución y Mar del Plata comienzan en valores que pueden variar según la disponibilidad y el tipo de servicio seleccionado. Los pasajeros tienen la opción de comprar sus pasajes en forma presencial en las estaciones habilitadas o mediante la plataforma digital de Trenes Argentinos.