Salieron a la venta los pasajes de tren para abril: ya se puede viajar con mascotas

Para trasladarse con mascotas se necesitan ciertos requisitos y se cobra una tarifa diferente.

Trenes Argentinos informó que se encuentra habilitada la venta de pasajes de larga distancia, que ya cuenta con la posibilidad de viajar con mascotas, hacia Mar del Plata para abril y hasta el 4 de mayo, Junín y Bragado.

En el trayecto Buenos Aires - Mar del Plata, circulan dos servicios que salen desde Constitución, de lunes a viernes, a las 7:30 y a las 14:17, mientras que el regreso es a la 1:11 y a las 14:21. Además, existe un refuerzo que sale los viernes a las 17:08 y que retorna los domingos a las 22:53.

En tanto, los trenes saldrán los sábados de Constitución a las 7:32 y 14:32 y de Mar del Plata volverán a la 1:11 y 14:36, a la vez que los domingos y feriados el horario de viaje será a las 7:25 y 14:52 desde la terminal porteña y a la 1:11 y 14:57 desde la ciudad balnearia.

La tarifa de los pasajes será desde $32.000 en primera y $38.400 en pullman.

Viaje con mascotas

A partir de abril, los pasajeros podrán trasladarse con perros o gatos mayores a tres meses en los coches de primera especialmente habilitados, bajo condiciones que garantizan la seguridad y la higiene.

Los pasajes cuestan $32.000 en primera y $38.400 en pullman.

Se permitirá un cupo de ocho mascotas por formación, y estará disponible en aquellos servicios cuya duración programada no supere las ocho horas de viaje, permitiendo de esta manera que más personas puedan trasladarse sin necesidad de dejar sus animales al cuidado de terceros.

De acuerdo a la reglamentación, las mascotas deberán viajar únicamente entre cabeceras, sin descender en las estaciones intermedias y permanecer durante el trayecto en un transportín cerrado con un tamaño máximo de 48 x 45 centímetros. El viaje será en un asiento contiguo al del pasajero responsable de la mascota.

Además, de manera preventiva se solicita que se es necesario contar con libreta de vacunación (incluyendo vacuna antirrábica vigente), certificado de salud impreso y original, correa, bozal, chapa identificatoria y un kit de limpieza.

El control de la documentación, la firma del reglamento y la verificación de las condiciones de traslado se realizará durante el preembarque por parte del personal ferroviario.

El pasaje para viajar junto a la mascota contará con un valor especial que se podrá consultar a través de este enlace y estará sujeto a la disponibilidad de cupos. Se podrá adquirir a través de la web de Trenes Argentinos o en las boleterías habilitadas.