Detuvieron a tres jóvenes, secuestraron drogas y recuperaron una camioneta robada

La Prefectura Naval Argentina realizó distintos procedimientos en Mar del Plata en el marco del Operativo Seguridad Mar del Plata (OSMP), que dejaron como saldo la detención de tres jóvenes, el secuestro de estupefacientes y el hallazgo de una camioneta que tenía pedido de secuestro por un hecho ocurrido en Necochea.

Los operativos se desarrollaron en distintos puntos de la ciudad y estuvieron a cargo de efectivos de la Autoridad Marítima nacional, que mantienen un despliegue preventivo en barrios y sectores estratégicos.

Disturbios y armas en un shopping

Uno de los procedimientos tuvo lugar en un shopping ubicado sobre la peatonal San Martín, donde personal de Prefectura intervino ante la presencia de dos jóvenes que estaban provocando disturbios.

Durante el operativo, ambos fueron aprehendidos. Uno de ellos, de 15 años, tenía en su poder una pistola de aire comprimido, mientras que el otro, de 17, llevaba una “yuga” o cuchillo de fabricación casera.

Los elementos fueron secuestrados y los adolescentes quedaron a disposición de la Fiscalía de Menores, a cargo del fiscal Marcelo Yáñez Urrutia.

Otro procedimiento comenzó a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una persona que había ingresado al garaje de un edificio ubicado en la calle Alem.

Los efectivos llegaron al lugar e ingresaron al sector con autorización de una residente. Allí localizaron y redujeron a un adolescente de 14 años, quien quedó a disposición de la Justicia.

Secuestraron marihuana en dos procedimientos

En otro de los operativos, realizado en la zona céntrica, efectivos de Prefectura observaron a dos hombres de 25 y 36 años que intentaban ocultar elementos entre sus prendas.

Tras identificarlos y requisarlos, los uniformados constataron que llevaban marihuana, por lo que ambos fueron aprehendidos y quedaron a disposición de la Fiscalía de Estupefacientes, a cargo de la fiscal Daniela Ledesma.

Una situación similar se registró en el barrio Parque Luro, en la zona de Dardo Rocha y Concepción Arenal. En ese lugar, los efectivos identificaron a un joven de 22 años que tenía marihuana entre sus pertenencias.

El joven fue aprehendido y se dio intervención a la misma Fiscalía de Estupefacientes.

Encontraron una Toyota Hilux con pedido de secuestro

El último procedimiento informado por Prefectura se produjo en la calle 9 de Julio al 5700, en el barrio Faustino Sarmiento.

Los efectivos localizaron una Toyota Hilux en aparente estado de abandono y sin ocupantes. Al consultar el dominio en el Sistema Informático 911, comprobaron que el vehículo tenía un pedido de secuestro activo.

La medida estaba vinculada con una denuncia por hurto radicada en Necochea. En la causa interviene la Oficina de Delitos contra la Propiedad Automotor, a cargo del fiscal Eduardo Layus, quien dispuso el secuestro del vehículo.