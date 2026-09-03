Robó shampoo, lo retuvieron en la vereda y protagonizó una insólita fuga a pie

Un insólito episodio de inseguridad se registró este jueves por la mañana en la zona de Playa Grande, donde un hombre de aproximadamente 40 años ingresó a una farmacia y sustrajo varios productos de higiene personal.

El hecho ocurrió cerca de las 10, en el comercio ubicado en la esquina de Alem y Primera Junta. Según trascendió, el sospechoso tomó entre cuatro y cinco envases de shampoo y abandonó el local sin pasar por la caja.

La maniobra, sin embargo, fue advertida por las trabajadoras del establecimiento. Las empleadas lograron interceptar y retener al hombre en la vereda, además de recuperar la totalidad de los productos que habían sido sustraídos.

Ante la situación, solicitaron la intervención del personal de Prefectura Naval Argentina, cuya dependencia se encuentra a aproximadamente 100 metros del comercio.

Fue entonces cuando se produjo el momento más llamativo: los efectivos se dirigieron hasta el lugar a pie, debido a la cercanía de la dependencia con la farmacia. Mientras los trabajadores esperaban la llegada del personal de seguridad, el sospechoso se retiró caminando del lugar y logró alejarse sin ser detenido.

El episodio terminó así sin corridas ni persecuciones y, afortunadamente, sin personas heridas. Las trabajadoras consiguieron recuperar la mercadería, aunque el sospechoso finalmente logró irse con total libertad.