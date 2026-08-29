Veteranos de Malvinas de Prefectura visitaron Mar del Plata y compartieron sus experiencias de guerra

Fueron recibidos en el Palacio Municipal y disertaron en el ciclo "Conexión Malvinas".

Dos veteranos de Malvinas de la Prefectura Naval Argentina visitaron la ciudad en el marco del ciclo “Conexión Malvinas”, organizado por el Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Mar del Plata. Se trata del prefecto mayor veterano de guerra Osvaldo Aguirre y el ayudante mayor veterano de guerra Marcirio De Los Santos.

Los excombatientes fueron recibidos por las autoridades locales y compartieron sus recuerdos de la guerra con integrantes de la fuerza, excombatientes y vecinos. Más tarde, en un auditorio lleno y frente a efectivos de Prefectura, veteranos y público en general, Aguirre y De Los Santos relataron las experiencias de aquellos días que marcaron sus vidas.

El recuerdo del guardacostas del primer combate

La historia de los dos veteranos está vinculada con uno de los hechos más significativos de la participación de Prefectura en la guerra. En 1982 fueron tripulantes del guardacostas GC-82 “Islas Malvinas”, una embarcación que fue parte del primer combate aeronaval de la fuerza durante el conflicto.

El enfrentamiento ocurrió el 1° de mayo de 1982, cuando el guardacostas respondió al ataque de un helicóptero militar británico Sea Lynx, que abrió fuego con una ametralladora en inmediaciones de la bahía de la Anunciación.

Durante su visita a la ciudad, los veteranos también mantuvieron un encuentro con efectivos de la Prefectura Mar del Plata, con quienes compartieron recuerdos de aquella experiencia. También recorrieron el Centro de Gestión de Tráfico Marítimo, una dependencia desde la que se monitorea el movimiento de embarcaciones y se coordinan tareas de búsqueda y rescate.

El reconocimiento en el Palacio Municipal

La agenda de los excombatientes en Mar del Plata continuó en el Palacio Municipal de General Pueyrredon donde Aguirre y De Los Santos fueron recibidos por el presidente del Honorable Concejo Deliberante Emiliano Recalt.

Luego los veteranos se reunieron con el intendente Agustín Neme, quien les dio la bienvenida a la ciudad y manifestó su disposición para acompañar futuros encuentros vinculados con la memoria de Malvinas.

En el cierre de la jornada tuvo lugar la disertación en “Conexión Malvinas”. Fue allí donde los veteranos volvieron a poner en palabras sus vivencias de 1982, en un encuentro atravesado por una profunda emoción.