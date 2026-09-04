"Los verdaderos culpables todavía están afuera": la familia de los detenidos por la entradera en San Carlos pide que los liberen

Tras la violenta entradera en el barrio San Carlos ocurrida a fines de agosto en la que golpearon a un hombre con un palo de hockey, tres jóvenes permanecen aprehendidos. Uno de ellos es un menor de 16 años, que obtuvo prisión preventiva, y los otros dos son hermanos de 23 y 28 años que se encuentran alojados en el complejo penitenciario de Batán desde el viernes pasado. La defensa de los acusados presentó pruebas que mostrarían a los jóvenes en sus lugares de trabajo al momento del hecho. Mientras tanto, en diálogo con 0223, la mamá de los hermanos pidió por la liberación de sus hijos y expresó el momento de dolor que atraviesa la familia.

En Tribunales amigos y familiares reclaman por su inocencia.

El 24 de agosto, una familia fue sorprendida por tres delincuentes cuando ingresaba a su casa en el barrio San Carlos. Los asaltantes llevaban capuchas y guantes, lo que impidió que las víctimas pudieran reconocerlos. El robo duró ocho minutos, durante los cuales lograron llevarse objetos de valor y la camioneta Volkswagen Amarok de la familia, luego de amenazar a la mujer y golpear con un palo de hockey al hombre. Poco después del hecho, efectivos policiales dieron con el rodado y con dos de los sospechosos que huían a pie. Allí pudieron detener a un menor de 16 años, que se encuentra con prisión preventiva. La investigación también arrojó la existencia de un cuarto implicado que se movilizaba a bordo de un Peugeot.

El robo duró 8 minutos y el hombre recibió golpes con un palo de hockey.

En el marco de la causa, el 28 de agosto realizaron múltiples allanamientos y en una de las viviendas detuvieron a dos hermanos, Josué Aldair Ordoñez (23) y Alan Daniel Ordoñez (28). Durante el procedimiento secuestraron el vehículo supuestamente empleado en el robo, una campera y una gorra, dos iPhone y más de cuatro kilos de cogollos de marihuana. Ambos hermanos fueron trasladados al complejo penitenciario de Batán. Desde entonces, su familia sostiene la inocencia de los jóvenes y el abogado defensor, Mauricio Varela, presentó pruebas que, según aseguran, los muestran en sus trabajos al momento del robo.

En el allanamiento secuestraron en el Peugeot 2008 supuestamente empleado en el robo, una campera y una gorra, dos iPhone y más de cuatro kilos de cogollos de marihuana.

En diálogo con 0223, Ivana, la mamá de los hermanos, reclamó por su liberación de sus hijos. "Son dos chicos inocentes, los verdaderos culpables todavía están afuera y mis hijos están adentro pagando algo que no hicieron", expresó con angustia. Además, aseguró que lo señalado por las fuentes oficiales no coincide con la personalidad de sus hijos. Sobre Aldair (23), acusado de haber golpeado al hombre durante el robo, lo describió como un joven trabajador, estudioso y hasta miedoso. "Aldair es un nene que se va del trabajo al estudio, y del estudio se va a la casa de su novia. Terminó su secundario, tiene un promedio de 9,50 en todo el secundario. Quería hacer la carrera de Arquitectura, pero yo no lo pude ayudar por la situación económica. Si no, él hubiese seguido una carrera de Arquitectura, que es lo que le gusta", relató.

En paralelo, un amigo de ambos hermanos complementó lo expresado por la madre: "Son gente que trabaja, gente bien, gente que no molesta a nadie, que no precisa estar robando, que se gana el pan de cada día, todos los días trabajando. Todos los que los conocemos, a la familia, sabemos que son gente buena, gente que no tiene maldad para nada". Familiares y allegados se encontraban frente a Tribunales pidiendo por la liberación de los jóvenes, mientras el abogado continuaba con la presentación de pruebas.

Pruebas presentadas y una familia a la espera

Entre las pruebas que presentó el abogado defensor Mauricio Varela se encuentran varios videos que mostrarían a los hermanos Ordoñez trabajando en diferentes lugares. Por un lado, Aldair aparece junto a su padre trabajando en la obra de una casa en la zona de El Martillo. Por otro, Alan se encontraría en un hotel de la zona céntrica, donde trabaja. Además, la madre de los hermanos comentó a 0223 que también fueron llamados a declarar testigos, entre ellos los dueños de la vivienda y encargados del hotel, quienes habrían corroborado esa situación.

Algunas de las imágenes aportadas por la defensa que muestra a los jóvenes en otros lados al momento del robo.

Ivana comentó que en estos momentos están viviendo "una pesadilla" y que tiene miedo de que lastimen a sus hijos. "Una pesadilla que no se acaba más. Fue la semana más larga de mi vida. Pensar todos los días en mis hijos, cómo lo están pasando allá adentro, que no me los golpeen, que no les hagan nada", expresó. Además, recalcó que, según sostiene la familia, los verdaderos culpables siguen en libertad y aseguró que no comprende los tiempos de la Justicia ante la cantidad de pruebas aportadas. "Presentamos todas las pruebas. No entiendo, no entiendo la Justicia, la verdad", afirmó.

Además, expresó el malestar que vivió durante el allanamiento y las consecuencias con las que asegura que la familia se encuentra lidiando actualmente. Además de Alan y Aldair, Ivana tiene otros dos hijos: uno de 18 años con síndrome de Down que, según contó, tiene pesadillas todas las noches y mucho miedo. Por otro lado, tiene un hijo de 13 años que teme ir a la escuela por miedo a que lo golpeen. "Él no quería ir a la escuela porque, como salieron tantas cosas a decir, tiene miedo de que le peguen en el colectivo porque me amenazaron, que me van a prender fuego la casa", relató.

También se refirió al día del allanamiento y aseguró que sus hijos fueron golpeados durante el procedimiento. Según relató, Aldair no se encontraba en la vivienda al momento del operativo y se presentó voluntariamente. "A mi hijo le arruinaron la vida. Es un chico que no salía por miedo a la calle, no quería ir al centro porque él no va al centro, no va a bailar porque no le gustan los problemas. La única salida que tenían era al cine, y se iban en Uber y volvían en Uber. Es un chico re sano, no fuma, no toma, es un chico muy sano", comentó su mamá sobre Aldair.

En cuanto a Alan, aseguró que no comprende las acusaciones vinculadas con su vehículo, que habría sido uno de los principales motivos del allanamiento a partir de una foto que apareció en redes sociales. "Se dice que cómo un chico de 28 años puede tener ese auto. La verdad es que yo le insistí para que compre, que se meta en un plan para que lo tenga, para que tenga un auto, para que tenga algo en su vida. Y está pagando, está pagando su autito, es la tercera cuota que va pagando de su auto. No es que fue con la plata y lo compró, no, es todo un paso de hormiguita", explicó.

Adlair trabajando en la cas ade la zona el Martillo.

Respecto de los otros dos sospechosos mencionados en la investigación, de 16 y 22 años, la familia aseguró que no tienen ningún vínculo con ellos. "No, no, sinceramente ni los conocemos, nosotros ni los conocemos", afirmó. Sobre esos sospechosos, el amigo de los hermanos también declaró que desconoce de quiénes se trata y aseguró que no tienen relación con los jóvenes.