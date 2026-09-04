Un Audi chocó dos autos y huyó: piden ayuda para encontrarlo

Vecinos de Parque Luro buscan a un Audi A3 gris oscuro que en julio embistió a dos automóviles estacionados y se dio a la fuga. Ambos vehículos presentan daños considerables. Desde entonces, los propietarios buscan localizar al dueño del auto para que se responsabilice por los daños.

El hecho ocurrió el jueves 2 de julio a las 6:45 de la mañana en Derqui, entre Strobel y Rejón, cuando un Audi A3 gris oscuro, con llantas negras y patente vieja, chocó a dos autos estacionados y se dio a la fuga. Según contó uno de los propietarios a 0223, ambos vehículos tienen considerables daños y no pueden utilizarse, uno de ellos siendo propiedad de una familia con un niño recién nacido.

Según lo relatado por los vecinos y la reconstrucción que pudieron realizar gracias a las cámaras de seguridad, el auto circulaba por calle Derqui y, al pasar Rejón, embistió a los dos vehículos estacionados. Luego dobló por Strobel y escapó a gran velocidad por Patagones hacia Constitución.

Además, los vecinos señalaron que podría tratarse de alguien de la zona e incluso algunos aseguraron haber visto que quien manejaba era un joven. Por eso, piden colaboración para dar con el titular del vehículo y que se responsabilice por los daños ocasionados.

El caso se dio a conocer a menos de 24 horas de otro tremendo choque ocurrido este jueves en la zona de Chauvín. El siniestro ocurrió en Santiago del Estero y Peña cerca de las 2 de la madrugada.

De acuerdo a la reconsctrucción que lograron hacer, la camioneta Mitsubishi L200 Triton color roja circulaba por Santiago del Estero cuando a mitad de cuadra impactó violentamente contra los dos automóviles. Primero chocó al Gol, que terminó contra un poste, y luego al Uno. "Buscamos identificar al auto o la patente para dar con el responsable", pidieron los vecinos.