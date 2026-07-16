Robaron una camioneta y chocaron durante la fuga: un detenido y un prófugo

La policía logró detener a uno de los delincuentes.

Uno de los dos delincuentes que el jueves a la tarde robó una camioneta Ford Eco Sport en el barrio Estrada fue aprehendido por personal policial luego de chocar el rodado sustraído e intentar escapar a pie.

El hecho ocurrió en Millán al 1900, donde la víctima fue interceptada por los dos sospechosos, que se movilizaban en un Citroën C5 con pedido de secuestro activo desde el 13 de julio. Tras apoderarse de una Ford EcoSport, emprendieron la fuga.

“La persecución finalizó luego de una colisión en la zona de Sagastizábal y Calazans donde uno de los autores escapó y el otro huyó a pie hasta que lo detuvieron en avenida Constitución y Lasalle”, informaron autoridades policiales.

Durante el procedimiento se secuestraron el Citroën C5 con pedido activo, la camioneta Ford EcoSport sustraída y un teléfono celular Motorola.

Desde la Fiscalía de Flagrancia se dispuso la formación de causa por robo agravado en poblado y en banda y encubrimiento, el alojamiento del imputado en la Unidad Penal Nº 44 de Batán y el secuestro de los elementos incautados.