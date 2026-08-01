Entró a robar a una despensa, perdió el botín en la huída y lo detuvieron
Sucedió el sábado a la madrugada en el barrio Don Bosco. Fue trasladado a Tribunales.
1 de Agosto de 2026 08:59
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un hombre de 28 años que el sábado a la madrugada entró a robar a una despensa en el barrio Don Bosco fue aprehendido por personal policial a doscientos metros del lugar tras una breve persecución.
Fueron efectivos de la comisaría cuarta quienes tras un llamado al 911 llegaron, minutos después de las tres de la madrugada, a la esquina de Alberti e Italia donde descubrieron al intruso.
Al advertir la presencia policial el sujeto arrojó varios elementos sobre el capot del móvil y emprendió fuga a pie por distintas calles de la zona. Tras un seguimiento continuo, fue alcanzado y reducido en la intersección de Don Bosco y Rawson.
Los uniformados regresaron al comercio donde constataron daños compatibles con un intento de ingreso: había un barrote en la reja frontal violentado y roturas en el cerramiento, aunque sin registrarse daños en los candados de seguridad.
Durante el procedimiento se secuestraron 13 sobres de condimento en polvo, dos paquetes de galletitas surtidas y tres paquetes de mini alfajores, elementos que el imputado llevaba o que quedaron abandonados durante la fuga.
El fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo dispuso la formación de causa por robo en grado de tentativa y su traslado a Tribunales para prestar declaración.
Temas
Te puede interesar