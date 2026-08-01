Entró a robar a una despensa, perdió el botín en la huída y lo detuvieron

Tiene 28 años, en la huida perdió el botín y lo atraparon.

Un hombre de 28 años que el sábado a la madrugada entró a robar a una despensa en el barrio Don Bosco fue aprehendido por personal policial a doscientos metros del lugar tras una breve persecución.





comisaría cuarta quienes tras un llamado al 911

tres de la madrugada

Alberti e Italia

sujeto arrojó varios elementos sobre el capot del móvil y emprendió fuga

educido en la intersección de Don Bosco y Rawson.

constataron daños compatibles con un intento de ingreso

Fueron efectivos de lallegaron, minutos después de las, a la esquina dedonde descubrieron al intruso.Al advertir la presencia policial ela pie por distintas calles de la zona. Tras un seguimiento continuo, fue alcanzado y rLos uniformados regresaron al comercio donde: había un barrote en la reja frontal violentado y roturas en el cerramiento, aunque sin registrarse daños en los candados de seguridad.





Durante el procedimiento se secuestraron 13 sobres de condimento en polvo, dos paquetes de galletitas surtidas y tres paquetes de mini alfajores, elementos que el imputado llevaba o que quedaron abandonados durante la fuga.







El fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo dispuso la formación de causa por robo en grado de tentativa y su traslado a Tribunales para prestar declaración.