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Intento de robo

Entró a robar a una despensa, perdió el botín en la huída y lo detuvieron

Sucedió el sábado a la madrugada en el barrio Don Bosco. Fue trasladado a Tribunales.

Tiene 28 años, en la huida perdió el botín y lo atraparon.

1 de Agosto de 2026 08:59

Por Redacción 0223

PARA 0223

Un hombre de 28 años que el sábado a la madrugada entró a robar a una despensa en el barrio Don Bosco fue aprehendido por personal policial a doscientos metros del lugar tras una breve persecución.







Fueron efectivos de la comisaría cuarta quienes tras un llamado al 911 llegaron, minutos después de las tres de la madrugada, a la esquina de Alberti e Italia donde descubrieron al intruso.







Al advertir la presencia policial el sujeto arrojó varios elementos sobre el capot del móvil y emprendió fuga a pie por distintas calles de la zona. Tras un seguimiento continuo, fue alcanzado y reducido en la intersección de Don Bosco y Rawson.







Los uniformados regresaron al comercio donde constataron daños compatibles con un intento de ingreso: había un barrote en la reja frontal violentado y roturas en el cerramiento, aunque sin registrarse daños en los candados de seguridad.





Durante el procedimiento se secuestraron 13 sobres de condimento en polvo, dos paquetes de galletitas surtidas y tres paquetes de mini alfajores, elementos que el imputado llevaba o que quedaron abandonados durante la fuga.







El fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo dispuso la formación de causa por robo en grado de tentativa y su traslado a Tribunales para prestar declaración.

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