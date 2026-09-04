Viernes para aprovechar el descuento en carnicerías de Cuenta DNI

Los descuentos de septiembre están publicados en la web oficial de Cuenta DNI.

Este viernes llega una nueva oportunidad para aprovechar un descuento único de Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia. Los usuarios pueden beneficiarse con una promoción especial que permite ahorrar en la compra de carnes y alimentos esenciales en comercios de barrio como carnicerías, almacenes, fiambrerías y verdulerías.

Este beneficio ofrece un tope semanal unificado de $6.000, que abarca diversas categorías de negocios barriales, facilitando así el acceso a productos básicos y fomentando la compra en comercios de cercanía durante los días hábiles, de lunes a viernes.

La iniciativa busca evitar que los gastos se concentren únicamente en los fines de semana, promoviendo un consumo más equilibrado y accesible para los vecinos. Para aprovechar esta promoción, no se requiere realizar trámites adicionales; basta con abonar con Cuenta DNI en cualquier negocio adherido, donde el descuento se aplica de forma automática.

Todas las promos de Cuenta DNI en septiembre

¡NUEVO! Veterinarias y Pet Shops: 30% de descuento todos los sábados. Tope de reintegro $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $26.650.

Gastronomía – Día del Maestro: 30% de descuento el 11 de septiembre de 2026. Tope de reintegro de $15.000 por día y por persona, que se alcanza con consumos por $50.000.

Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con tope de $6.000 por semana y persona. Se alcanza con consumos de $30.000.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana y persona, que se alcanza con compras de $15.000.

Garrafas: 40% de descuento todos los días, con tope unificado de $18.000 por mes y persona. Se alcanza con consumos de $45.000.

Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana, que se alcanza con compras de $15.000.

Gastronomía: 25% de descuento todos los sábados y domingos. Tope de reintegro de $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $32.000.

YPF Full (gastronomía): 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. Tope de reintegro de $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $32.000. No aplica para la compra de combustibles.

Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 por mes y persona, que se alcanza con consumos de $50.000.

Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

Tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI: hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos, para compras realizadas mediante QR desde la aplicación.

Con este programa, el Banco Provincia busca que los vecinos mantengan un ahorro constante en productos esenciales durante todo el invierno, además de fortalecer la economía local al incentivar las compras en negocios de proximidad.