Encuentran droga y armas en un allanamiento en Santa Clara del Mar

Una investigación por la supuesta comercialización de estupefacientes dio lugar a un allanamiento en una vivienda de Santa Clara del Mar donde aprehendieron a un hombre de 39 años y secuestraron una pequeña cantidad de droga, armas y municiones.

Elementos secuestrados.

La investigación se inició a partir de tareas investigativas realizadas por personal de la Estación de Policial Comunal que incluyeron relevamientos, fotografías y filmaciones, mediante las cuales se documentaron presuntas maniobras de comercialización de cocaína fraccionada a vecinos de la localidad.

Con intervención de la Fiscalía Descentralizada y del Juzgado de Garantías N° 6 se obtuvo la autorización judicial y habilitación horaria para llevar adelante un allanamiento y requisa en un domicilio de calle Trouville al 700 donde secuestraron marihuana fraccionada y un par de envoltorios de cocaína.

Tiene 39 años.

En el lugar secuestraron un revolver calibre .38 sin numeración visible ni marca, tres municiones intactas, ocho municiones calibre .22 y cinco municiones calibre 9 milímetros, cinco celulares, 70 mil pesos, cuatro tijeras, 40 recortes de nylon y una bicicleta tipo mountain bike rodado 29.

El sujeto fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán hasta que preste declaración en el marco de una causa por comercialización de estupefacientes y tenencia ilegal de arma de fuego.