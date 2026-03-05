Tres hermanos detenidos al desbaratar una red narco en Mar Chiquita: simulaban ser remiseros para vender droga

Un operativo policial permitió desarticular una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes que operaba en un complejo habitacional de la localidad de Santa Clara del Mar, en el partido de Mar Chiquita. El procedimiento incluyó siete allanamientos simultáneos y culminó con la aprehensión de tres personas y la identificación de otros integrantes de la estructura criminal investigada.

El operativo fue llevado adelante por personal de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, a través de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado, en el marco de una investigación orientada a combatir el narcotráfico en la región.

La cocaína y marihuana hallada por la policía en Santa Clara del Mar.

Seis personas involucradas y tres hermanos detenidos

De acuerdo con la información oficial a la que tuvo acceso 0223, durante el procedimiento fueron identificadas seis personas mayores de edad vinculadas a la organización. Tres de ellas fueron aprehendidas y, según los investigadores, mantienen un vínculo familiar directo, ya que serían hermanos, además de cumplir roles activos dentro de la estructura delictiva.

Las tareas investigativas permitieron establecer que el grupo operaba de manera coordinada en distintos puntos de la localidad, dedicándose a la venta de estupefacientes. En los allanamientos, los efectivos secuestraron una importante cantidad de droga fraccionada para su comercialización, además de balanzas de precisión, teléfonos celulares, anotaciones de interés para la causa y otros elementos utilizados para el acondicionamiento y distribución de las sustancias.

La investigación continúa para determinar si existen otros integrantes de la organización delictiva.

Durante el procedimiento también fueron identificados varios vehículos presuntamente utilizados para el traslado y la distribución de droga, los cuales quedaron bajo investigación.

Según indicaron fuentes policiales, algunos de estos rodados funcionaban bajo la modalidad de remises, mientras que uno de ellos presentaba una pintura que simulaba ser un taxi, lo que habría sido utilizado como una pantalla para facilitar la actividad ilícita y evitar controles.

Los detenidos y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la justicia con intervención de la fiscalía descentralizada de Mar Chiquita, perteneciente al Departamento Judicial de Mar del Plata.

La investigación continúa con el objetivo de determinar si existen otros integrantes dentro de la organización y establecer posibles vínculos con otras maniobras delictivas en la región.