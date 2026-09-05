El marplatense Rodolfo Durante jugará en Paraguay con la Selección Sub 15

Durante jugó un amistoso en el predio de Boca con la Selección Nacional.

El arquero surgido de Kimberley, Rodolfo Durante, integra la lista definita de Adrián Gallará para disputar la Liga Evolución con la Selección Argentina Sub 15, del 8 al 20 de septiembre en Asunción, Paraguay.

Durante, categoría 2011, tuvo sus inicios en Kimberley y desde hace cinco años se encuentra en River de AFA. Con esa vidriera, desde principios de este año fue tenido en cuenta por el entrenador albiceleste y, luego de varias prácticas en el predio "Lionel Andrés Messi" y una serie de amistosos desarrollados en los últimos días, la nómina final lo encontró convocado para su primer compromiso continental.

El torneo reunirá a las diez selecciones nacionales de las Asociaciones Miembro de la CONMEBOL, con los encuentros masculinos disputándose en el Parque Guasú Metropolitano de Asunción. A su vez, los encuentros podrán verse a través del canal de YouTube de la CONMEBOL con entrada libre y gratuita.



