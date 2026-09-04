Después de 11 años, el autódromo Juan Manuel Fangio vuelve a rugir: últimas semanas para la reinauguración

Vista de una de las curvas remodeladas del histórico autódromo de Balcarce.

En el autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce avanzan con los últimos trabajos de recuperación de cara a su reinauguración, prevista para el 26 y 27 de septiembre próximos con una carrera del TC Pick Up. En la antesala del histórico momento, el titular del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, recorrió el circuito junto al intendente Esteban Reino y destacó los avances realizados.

Durante la visita, ambos funcionarios supervisaron las tareas ejecutadas en distintos sectores del trazado, entre ellos las curvas 1 y 6. Marinucci también completó una vuelta al circuito, que se prepara para recuperar la actividad automovilística después de 11 años.

Las obras de recuperación del autódromo Juan Manuel Fangio se iniciaron en 2023.

La recuperación del autódromo se lleva adelante mediante un trabajo conjunto entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el municipio de Balcarce. En la recorrida también participaron el encargado de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Gustavo Torres, y concejales de distintos sectores de la oposición.

Marinucci resaltó la importancia del regreso de la actividad automovilística y señaló que el avance de los trabajos fue posible a partir de la articulación entre los gobiernos provincial y municipal. De la rehabilitación participación de la fundación Fangio, la asociación a cargo del autódromo y el Auto Club Balcarce, entre otros actores.

El ministro bonaerense Marinucci junto al intendente Reino.

La reinauguración será el 26 y 27 de septiembre

El histórico autódromo volverá a recibir actividad automovilística durante el fin de semana del 26 y 27 de septiembre, luego de que recibiera la habilitación de la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC) tras un extenso proceso de transformación iniciado en 2023.

En ese marco, existe además voluntad para que el gobernador Axel Kicillof visite Balcarce durante el evento, aunque su presencia todavía no fue confirmada debido a cuestiones vinculadas con su agenda.

Tras la recorrida por el circuito, Marinucci y la comitiva se trasladaron al Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio, donde participaron del descubrimiento de una placa colocada en nombre de la Provincia de Buenos Aires por los 40 años del espacio dedicado al quíntuple campeón mundial.