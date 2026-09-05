Violento choque frente al Faro: un auto y dos motos involucrados

Durante la madrugada de este sábado, un auto y, según testigos, dos motos chocaron sobre la avenida de los Trabajadores, frente al Faro. Tras el impacto, el vehículo terminó arriba de la vereda y una mujer de 30 años resultó herida.

Por el momento no se tiene información sobre el estado de salud de la mujer trasladada.

Según relataron testigos a 0223, el choque habría ocurrido cerca de las 3 de la madrugada. Una de las personas que pasó por el lugar aseguró que, alrededor de 30 minutos después, la ambulancia todavía no había llegado y dio aviso del accidente a un patrullero que encontró a pocos metros.

Finalmente, personal de emergencias asistió a los involucrados. Una mujer de 30 años sufrió un golpe en la cabeza con pérdida de conocimiento y otros traumatismos, por lo que fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

En el lugar también fue evaluado un hombre, aunque no necesitó ser trasladado a un centro de salud.

Según testigos hay dos motos involucradas y un auto.

Las imágenes tomadas después del choque muestran al auto blanco arriba de una de las veredas y con importantes daños. Además, quedaron restos esparcidos a lo ancho de la avenida y hasta la vereda de enfrente.

Una de las motos quedó volcada, mientras que la otra, a simple vista, no presentaba daños. Por el momento, se desconoce cómo ocurrió el choque.