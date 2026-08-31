Tremendo choque en la Ruta 2: un camión quedó volcado y otro terminó destrozado

Un tremendo choque entre camiones se registró durante la mañana de este lunes en la Autovía 2, a la altura del barrio Castagnino, en las inmediaciones de Mar del Plata.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 395, en sentido a Buenos Aires, donde, según pudo observar 0223, quedaron involucrados al menos dos camiones. Uno de ellos terminó volcado sobre la calzada, mientras que el otro quedó severamente dañado tras el impacto.

Las imágenes registradas por este medio muestran la magnitud del accidente: sobre la zona quedaron desparramados distintos elementos que transportaban los vehículos, entre ellos cebollas y troncos, lo que generó una escena de gran impacto para los automovilistas que circulaban por el lugar.

Tras el choque se desplegó un importante operativo de emergencia. En el lugar trabajan bomberos, personal médico y móviles de AUBASA, mientras se realizan las tareas correspondientes para asistir a los involucrados y despejar la ruta.

De milagro, no se registraron personas heridas, a pesar de la violencia del impacto. Mientras tanto, a través de sus canales oficiales, AUBASA informó que se produjo un corte de calzada en el kilómetro 395 de la Autovía 2, sentido a CABA, por un incidente vial.

La empresa concesionaria indicó que, por el momento, se circula por la banquina externa, por lo que se recomienda transitar con extrema precaución por el sector.

Por el momento no fueron informadas oficialmente las circunstancias que provocaron la colisión, aunque los protagonistas hablan de un desperfecto en los neumáticos. Personal de emergencia y seguridad trabaja en el lugar para asistir a los involucrados y determinar cómo se produjo el siniestro. El tránsito puede presentar demoras y complicaciones en ese sector de la Autovía 2 mientras continúan las tareas de emergencia.