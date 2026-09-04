Creyó que le iban a robar y cruzó en rojo: murió un motociclista y su novia está en coma

Una verdadera tragedia vial sacudió a los vecinos del conurbano bonaerense y generó una enorme conmoción. Las autoridades investigan un dramático choque múltiple donde un joven falleció tras ser embestido por un auto en un cruce peligroso. El impacto involucró a varios vehículos y dejó a una mujer peleando por su vida en el hospital luego del tremendo accidente.

Cómo fue el brutal accidente en el que murió un joven

El siniestro ocurrió en la intersección de la Ruta 197 y El Callao, en el límite entre Grand Bourg y Los Polvorines. La víctima fatal fue identificada como Axel Torres Rodríguez, de 29 años, quien viajaba en moto junto a su pareja de 34. Tras el choque contra un Fiat Cronos y un Peugeot 207, el muchacho murió en el acto por las heridas. En tanto, la mujer fue trasladada de urgencia al centro de salud local, donde permanece internada en estado de coma.

Los vehículos quedaron completamente destruidos.

En un principio, las cámaras de seguridad mostraron que la moto cruzó el semáforo en rojo antes del violento impacto. Sin embargo, la familia de la víctima aportó un dato desgarrador que cambió el rumbo de la causa. Según los allegados, la pareja cruzó a toda velocidad porque estaba escapando de dos delincuentes que los perseguían en otra moto para robarles. Esa versión llevó a la justicia a revisar cada segundo de las filmaciones.

A partir de la denuncia familiar, la policía aprehendió de inmediato a los dos ocupantes de la otra moto involucrada en la secuencia. El fiscal de la causa analizó los videos del Centro de Operaciones Municipal y tomó declaración a varios testigos del lugar. Aunque la hipótesis del intento de asalto cobró mucha fuerza en las redes sociales, los peritos concluyeron de forma preliminar que no había pruebas suficientes para mantener detenidos a los sospechosos.

Por ese motivo, la fiscalía ordenó liberar a los dos jóvenes y cambió la carátula de la causa a averiguación de ilícito. Mientras tanto, los peritos continúan analizando las imágenes para reconstruir la secuencia exacta que provocó el desastre. La familia del joven fallecido exige justicia y pide que se aclare qué pasó en los momentos previos al cruce. La comunidad sigue con muchísima preocupación la evolución médica de la mujer que pelea por sobrevivir.