EN VIVO Aldosivi respondió enseguida y se puso 3 a 1
Vombergar apareció después del descuento para no dejar agigantar los fantasmas.
5 de Septiembre de 2026 13:29
Por Redacción 0223
PARA 0223
PARTIDO EN MARCHA
Aldosivi generó una innumerable cantidad de chances pero no la podía meter.
Banfield tuvo las suyas pero respondió Acosta
34' PT córner de Anso y Malanca la metió en su propio arco.
42' Andrés Vombergar completó una gran jugada colectiva para estirar la cuenta.
6' ST Banfield descontó de penal.
8' ST Otra vez Vombergar para llevar tranquilidad en el Minella.
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