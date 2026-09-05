EN VIVO Aldosivi respondió enseguida y se puso 3 a 1

Aldosivi gana bien en el Minella.

5 de Septiembre de 2026 13:29

PARTIDO EN MARCHA

Aldosivi generó una innumerable cantidad de chances pero no la podía meter.

Banfield tuvo las suyas pero respondió Acosta

34' PT córner de Anso y Malanca la metió en su propio arco.

42' Andrés Vombergar completó una gran jugada colectiva para estirar la cuenta.

6' ST Banfield descontó de penal.

8' ST Otra vez Vombergar para llevar tranquilidad en el Minella.