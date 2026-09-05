La lluvia fue de goles: 52 en 11 partidos de la quinta del Clausura

Banfield sacó adelante un partido chivo y derrotó 3 a 1 a un duro San Lorenzo. (Foto: Kris García / @banfieldfutbol)

La lluvia fue de agua y de goles. La Quinta fecha del Torneo Clausura "Joaquín 'Cacho' Méndez" de la Liga Marplatense de Fútbol les regaló, en varios de los escenarios, muchas emociones a los que desafiaron un clima muy difícil. Un total de 52 gritos en once encuentros, da un promedio de 4.7 por partido.

Resultados - Sábado

Independiente 1- Al Ver Verás 0



Talleres 3 - River 6



Argentinos del Sud 3 - Almagro Florida 1



San José 1 - Racing 2



Boca 0 - Cadetes 2



General Mitre 0 - Chapadmalal 7



Unión 1 - San Isidro 7



Deportivo Norte 4 - Colegiales 0



Once Unidos 5 - Nación 3



San Lorenzo 1 - Banfield 3



General Urquiza 1 - El Cañón 1

Completan la fecha

Alvarado vs Quilmes (Domingo 6/9 - 13:30hs)



Círculo vs Kimberley (Miércoles 9/9 - 15hs)



