La lluvia fue de goles: 52 en 11 partidos de la quinta del Clausura
En un sábado durísimo desde lo climático, se jugó de manera parcial y completará entre domingo y miércoles.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La lluvia fue de agua y de goles. La Quinta fecha del Torneo Clausura "Joaquín 'Cacho' Méndez" de la Liga Marplatense de Fútbol les regaló, en varios de los escenarios, muchas emociones a los que desafiaron un clima muy difícil. Un total de 52 gritos en once encuentros, da un promedio de 4.7 por partido.
Resultados - Sábado
Independiente 1- Al Ver Verás 0
Talleres 3 - River 6
Argentinos del Sud 3 - Almagro Florida 1
San José 1 - Racing 2
Boca 0 - Cadetes 2
General Mitre 0 - Chapadmalal 7
Unión 1 - San Isidro 7
Deportivo Norte 4 - Colegiales 0
Once Unidos 5 - Nación 3
San Lorenzo 1 - Banfield 3
General Urquiza 1 - El Cañón 1
Completan la fecha
Alvarado vs Quilmes (Domingo 6/9 - 13:30hs)
Círculo vs Kimberley (Miércoles 9/9 - 15hs)
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