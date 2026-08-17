No busquen más: el gol más rápido en la historia del fútbol argentino se hizo en Mar del Plata

El fútbol local esribió este fin de semana una de esas páginas que quedarán marcadas para toda la historia y que será muy difícil de superar. Porque no hay forma, prácticamente, de que alguien en algún momento pueda romper lo que hizo Aitxuri Isasmendi, de El Cañón, que firmó el gol más rápido de la historia, no sólo en la Liga Marplatense, sino también de todo el fútbol argentino.

La gente no se había terminado de acomodar en el "Mario Della Torre" de Nación, cuando el árbitro Ariel Mustafá tocó el pitazo inicial y, casi de inmediato, volvieron a llevar la pelota al medio, pero para que saque el local. Porque Aitxuri Isasmendi, de El Cañón, se volvió loco. Se quedó tres pasos en su campo, esperando que su compañero jugara hacia atrás, pero en un momento vio que el arquero de Nación estaba muy adelantado. Entonces, no esperó, sonó el silbato y fue directo a ejecutar un teledirigido que fue como una daga al arco de Nación y selló el 1 a 0 parcial.

¡3 segundos! Nada más que eso pasó desde que comenzó el partido y rápidamente hubo que recurrir a los libros, a la tecnología, para ver qué antecedente había. Y en el fútbol argentino, no haya nada más rápido. En Primera División, el récord corresponde a Carlos Danton Seppaquercia, jugando para Gimnasia de La Plata ante Huracán en 1979. Y fue a los 5 segundos. Entre todas las categorías, el que aparece es de Julián Rodríguez Seguer, de Liniers frente a JJ Urquiza en 2023. Peeero...fueron 4 segundos.

Por eso, el pibe de El Cañón se mete en la historia del fútbol argentino. Encima, metió los dos tantos del 2 a 1 de su equipo contra Nación, para ser uno de los punteros de la Zona C con puntaje ideal.



