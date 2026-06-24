Aubasa licitó la construcción de 4 áreas de servicio en las rutas hacia Mar del Plata: dónde estarán y qué van a ofrecer

Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa), la empresa privada del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, anunció que se licitaron cuatro áreas de servicio en las Rutas Provinciales 2 y 11. Se trata de los dos caminos más transitados por los turistas que se dirigen a los balnearios bonaerenses tanto en temporada alta como el resto del año.

Estos nuevos espacios estarán ubicados en puntos estratégicos de alto flujo vehicular y ofrecerán opciones para el descanso de los conductores y la atención integral de los vehículos, con estaciones de servicio, gastronomía y talleres mecánicos.

Según el presidente de Aubasa José Arteaga, estos proyectos “forman parte de una mirada más amplia: viajar también es detenerse, descansar, abastecerse, encontrarse y seguir camino en mejores condiciones”.

Aubasa busca que las rutas sean “parte de la experiencia del viaje”.

Las cuatro áreas de servicio

Aubasa aprobó el pliego para cuatro nuevas áreas de servicio, bajo un esquema de concesión que permitirá construir, operar y mantener estos espacios con inversión privada y control de la empresa provincial.

Los sobres con las ofertas se abrirán a fines de agosto y las áreas estarán ubicadas en “corredores clave para la movilidad turística, productiva y cotidiana de la provincia de Buenos Aires”.

Una de los nuevas áreas de servicio estará ubicada en el acceso a Mar de las Pampas.

En la Autovía 2, una estará en el kilómetro 170, en la zona de Guerrero , y otra en el kilómetro 340, cercana a Coronel Vidal.

una estará en el kilómetro 170, en la zona de , y otra en el kilómetro 340, cercana a En la Ruta Provincial 11 , habrá una en el kilómetro 377, a la altura de Pinamar , y la restante en el kilómetro 420, en el acceso a Mar de las Pampas.

"No se trata solo de sumar servicios comerciales, sino de incorporar infraestructura que ordene, cuide y mejore la forma en que se usa la ruta”, sintetizó Arteaga y agregó que la empresa “promueve una red vial más humana: caminos que no solo conecten ciudades, sino que acompañen mejor a las personas durante el viaje”.