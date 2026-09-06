Fernanda Metilli: "Pensaban que era un show para defenestrar a los hombres"

“Voy a Mar del Plata desde que soy chica. Me gusta mucho Playa Grande, cuando empecé a ir, no era zona de boliches”, dice entre risas a 0223 la actriz Fernanda Metilli, que este lunes y martes se presentará en el Centro de Arte Mar del Plata con “Las chicas de la culpa”.

“Las chicas de la culpa no es un espectáculo de standup convencional, es una charla de amigas y cada función siempre es distinta”, asegura la actriz que comparte escenario con Malena Ginzburg, Connie Ballarini y Natalia Carulias.

Las chicas de la culpa vuelve a Mar del Plata

Según adelanta la actriz, Mar del Plata ocupa un lugar especial en la gira. “Es una ciudad que siempre nos recibe muy bien así que estamos muy ansiosas y super agradecidas”, dice al tiempo que agrega que de la ciudad lo que siempre sorprende a todas las integrantes del elenco es el público. “Nos encanta Mar del Plata y nos sorprende…. la gente tiene una alegría particular”, dice.

Consultada sobre las difeecias con las funciones presentadas durante la temporada de verano en la ciudad, Metilli sostiene que “cada función es diferente. Son charlas que surgen entre amigas, no es que interactuamos con el público, aunque í estamos atentas a las reacciones”.

“Las chicas de la culpa” empezó en formato streaming, pasó al teatr y la TV y, con el paso del tiempo fue sumando a su público presencia masculina. “Estaba cuando empezamos esa idea que el show era para hacer mierda a los hombres, defenestrarlos, que los matábamos y en realidad nada que ver… vienen hombres y se matan de risa también”, revela.

“Siempre decimos que es como una reunión de amigas, pero que las cuatro somos comediantes y actrices, entonces los temas son abordados con humor”, dice.

“Las chicas de la Culpa” se presentan los días 7 y 8 de septiembre en el centro de Arte Mar del Plata. Las entradas se encuentran en venta por sistema Plateanet y en la boletería del teatro (San Luis 1750).





