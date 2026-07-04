Los productores rurales, en alerta por la falta de obras: "Hay caminos que ya son intransitables"

Crece la preocupación de los productores rurales por el estado de los caminos.

El frío extremo no es hoy la principal preocupación de los productores frutihortícolas de General Pueyrredon. Aunque las bajas temperaturas demoran el crecimiento de los cultivos, la mayoría de las variedades sembradas en esta época del año están preparadas para soportarlas.

El verdadero problema, según explicó el presidente de la Asociación de Productores Frutihortícolas Ricardo Velimirovich, pasa por la humedad persistente, que impide avanzar con la preparación de los suelos para la próxima temporada y acentúa el deterioro de los caminos rurales.

Las condiciones climáticas de las últimas semanas en Mar del Plata volvieron a dejar en evidencia una problemática que los productores vienen denunciando desde hace años: el estado paupérrimo de los caminos rurales. En diálogo con Extra FM 102.1, Velimirovich remarcó que la llegada del invierno terminó de agravar la situación: "Hay algunos caminos que ya son totalmente intransitables".

En la misma línea explicó que las dificultades no solo afectan la producción, si no también la vida cotidiana de quienes viven en zonas rurales: "Tenemos que salir a llevar a los chicos a la escuela o ir al almacén y la humedad permanente hace que cada vez sea peor".

Las respuestas oficiales siempre son las mismas: no hay maquinaria para realizar las obras necesarias. Sin embargo, los productores siguen pagando una tasa municipal específica destinada al mantenimiento de los caminos que, "incluso sigue aumentando", señaló Velimirovich y sintetizó: "El personal está, pero las máquinas no".

La preocupación por El Niño

El posible regreso del fenómeno de El Niño también genera incertidumbre entre los productores rurales, sobre todo por la falta de obras hidráulicas que permitan afrontar un contexto de lluvias mayores. En esta línea, Velimirovich aseguró que la necesidad de limpiar arroyos y canales lleva años sin ser atendida.

Además señaló que mientras se multiplicaban las construcciones en distintos sectores, no existía una planificación paralela hidráulica que acompañara ese crecimiento. Para el presidente de la Asociación, este es un problema que excede al cordón frutihortícola porque los cursos del agua después atraviesan la zona urbana.

Todo ello sucede en un contexto en el que muchos productores cuentan con escaso margen económico para afrontar nuevas inversiones, por lo cual una inundaciókn agravaría mucho más la situación. En ese sentido, contó que desde la Asociación trasladaron la preocupación al Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense con el objetivo de generar una reunión con el área de Hidráulica de la Provincia y cuestionó que el Municipio solo se limitara a señalar que es competencia del gobierno provincial sin articular una mesa de trabajo conjunta.

Para Velimirovich las dos problemáticas están completamente relacionadas. "El tema hidráulico es el que rompe las calles. No se rompen por el tránsito, si no porque el agua corre por arriba", argumentó, por lo que consideró imprescindible abordar las obras hidráulicas de manera conjunta con la recuperación de los caminos rurales.

Un avance en materia de seguridad

Contrario a los reclamos por infraestructura, Velimirovich destacó mejoras en la coordinación con las fuerzas de seguridad. Según explicó, el fortalecimiento de la comunicación permitió una respuesta policial más rápida ante distintos hechos de inseguridad.

Aunque reconoció que todavía falta incrementar la disponibilidad de patrulleros, consideró que el trabajo conjunto representa un avance: "Siempre es positivo sentarnos a dialogar y buscar, con lo que hay, una pre-solución".

Si bien aclaró que no se trata de una solución definitiva, valoró que la mejora en la capacidad de respuesta generó una mayor predisposición de los vecinos para colaborar.